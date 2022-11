Arabie Saoudite 1 – 2 Mexique

Le Mexique a dramatiquement raté la phase à élimination directe de la Coupe du monde malgré une victoire fougueuse 2-1 contre l’Arabie saoudite, alors que la Pologne progressait en tant que finaliste du Groupe C en raison d’une différence de buts supérieure.

Dans une finale palpitante du Groupe C au Lusail Stadium, l’ouverture du score d’Henry Martin (47) et le spectaculaire coup franc de Luis Chavez (52), combinés à la victoire 2-0 de l’Argentine sur la Pologne, ont laissé le Mexique avec trois minutes d’arrêt de jeu pour trouver le troisième but nécessaire pour éviter de quitter le groupe en raison d’un total de points de fair-play inférieur.

Les espoirs de l’Arabie saoudite d’obtenir la victoire nécessaires pour sceller leur progression dans les 16 derniers n’ont pas décollé mais, de nulle part, Salem Al-Dawsari a frappé dans le temps d’arrêt pour laisser le Mexique devant marquer deux autres buts, mais mettant fin à leur chances de dépasser la Pologne.

Le résultat signifie que l’Argentine, vainqueur du Groupe C, affrontera l’Australie samedi et que la Pologne, finaliste, affrontera la France en huitièmes de finale dimanche, alors que le Mexique réfléchit à ce qui aurait pu lui donner trop à faire après avoir annoncé son arrivée au tournoi dans le dernier match de groupe.

Tableau final du groupe C de la Coupe du monde





Les grands moments du jeu… 3 minutes: Mohammed Al-Owais quitte sa ligne pour étouffer le tir d’Alexis Vega alors que le Mexique a refusé l’ouverture

45+6 minutes : Ali Al-Hassan mène la meilleure chance de l’Arabie saoudite dans les arrêts de jeu

47 minutes: Henry Martin se verrouille sur un coup proche du poteau depuis un corner pour donner l’avantage au Mexique

52 minutes : le coup franc sensationnel de Luis Chavez double l’avantage du Mexique

90+5 min : Salem Al-Dawsari met fin aux espoirs du Mexique avec une consolation tardive

Comment le Mexique a été refusé dans une finale palpitante du Groupe C

Orbelin Pineda ne marque pas d’une tête plongeante





Le drame et la tension à venir ont été résumés par les hymnes nationaux, où l’interprétation passionnée de la foule saoudienne majoritaire a été égalée par le contingent mexicain. Cela a presque propulsé le Mexique en tête, mais le but d’Alexis Vega à la troisième minute a été brillamment étouffé par le gardien saoudien Mohammed Al-Owais.

Nouvelles de l’équipe Hassan Tambakti, Saud Abdulhamid et Ali Al-Hassan ont débuté alors que l’Arabie saoudite a effectué trois changements après la défaite face à la Pologne.

Jorge Sanchez, Edson Alvarez, Orbelin Pineda et Henry Martin sont revenus alors que le Mexique effectuait quatre changements dans l’équipe battue par l’Argentine.

Mohamed Kanno a frappé d’un angle serré et le capitaine saoudien Salem Al-Dawsari a sifflé un coup franc au-dessus de la barre en 12 minutes avant que le début frénétique ne s’installe et que le Mexique ne commence à maîtriser le match.

Abdulelah Al Amri et Hassan Altambakti ont uni leurs forces pour bloquer le contre d’Oberlin Pineda au milieu de la mi-temps avant que la tête plongeante du meneur de jeu mexicain ne soit brillamment bloquée par Sultan Al Ghanam quelques instants plus tard.

Henry Martin célèbre après avoir ouvert le score pour le Mexique contre l’Arabie Saoudite





Ali Al-Hassan a jeté un coup d’œil large de la tête dans le temps d’arrêt pour l’Arabie saoudite, mais la mi-temps appartenait aux Mexicains bien améliorés, qui n’ont mis que deux minutes pour affirmer leur autorité après la pause lorsque Henry Martin a converti le film de Cesar Montes d’un coin. pour leur donner la tête.

Le premier but du tournoi du Mexique a déchaîné les chaînes, et un deuxième est venu cinq minutes plus tard, le coup franc sensationnel à longue portée de Chavez doublant leur avantage pour les déplacer à un objectif d’annuler l’avantage de la différence de buts de la Pologne.

Luis Chavez célèbre après que son coup franc ait donné une avance de 2-0 au Mexique sur l’Arabie saoudite





La nouvelle du deuxième but de l’Argentine contre la Pologne a amené le Mexique à égalité avec les Polonais en termes de points et de différence de buts, mais leur total de points de fair-play inférieur les a laissés à la recherche d’un autre but pour se qualifier.

Après que Martin ait vu un effort exclu pour hors-jeu, l’attaquant a lancé une volée glorieuse et Chavez s’est vu refuser un deuxième coup franc spectaculaire par le plongeon Al-Owais avant que Pineda ne siffle un tir cadré à un quart d’heure de la fin.

Uriel Antuna pensait avoir marqué le but pour envoyer le Mexique à deux minutes de la fin, seulement pour que son effort soit exclu pour hors-jeu. La nouvelle de la victoire de l’Argentine a filtré mais avec un troisième but crucial qui n’était pas au rendez-vous, le désespoir du Mexique les a laissés exposés défensivement et Al-Dawsari a bondi pour éteindre leurs espoirs.

Salem Al-Dawsari marque un but de consolation pour l’Arabie saoudite contre le Mexique





Déchirement en phase de groupes pour le Mexique – stats Opta