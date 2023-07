Arabella Chi de Love Island va sans soutien-gorge alors qu’elle clignote sideboob dans une robe à imprimé léopard à peine là

ARABELLA Chi a montré un gros sein latéral alors qu’elle était sans soutien-gorge dans une mini-robe à peine là.

Les fans de la bombe blonde ont eu plus que prévu lorsqu’elle a partagé les clichés sexy sur Instagram.

Arabella Chi stupéfaite dans une robe à imprimé léopard[/caption] Instagram

Le modèle avait l’air sensationnel car il était sans soutien-gorge[/caption]

Arabella a montré ses courbes dans la petite robe à imprimé léopard, qui a mis en valeur ses seins latéraux.

La star de télé-réalité portait ses longues mèches blondes et balayée d’un côté tout en arborant un maquillage subtil.

Elle a accessoirisé avec des bijoux en or qui accentuaient sa peau bronzée.

L’influenceuse a complété le look avec un sac en or métallisé et des talons assortis.

Elle a légendé le message: « Un moment dans @thedollshousefashion. »

Arabella sort actuellement avec l’ancien as du rugby français Yoann Huget.

Le couple a rendu public leur relation lorsqu’ils sont sortis ensemble à Roland-Garros pour regarder un match de tennis ensemble.

Une source a confié au Sun : « Arabella et Yoann ont l’air amoureux.

«Ils ne pouvaient pas garder leurs yeux – ou leurs mains – l’un sur l’autre.

« Ils sortent ensemble depuis un certain temps et c’est maintenant devenu plus sérieux, alors ils étaient heureux de l’officialiser à Roland-Garros.

« Ils forment un couple magnifique. »

Le modèle n’est pas étranger à flasher la chair[/caption]