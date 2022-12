Arabella Chi de Love Island se déshabille pour porter de la lingerie en dentelle transparente et des bretelles pour une séance photo grésillante

Arabella Chi de LOVE Island a fait battre le cœur après s’être déshabillée en un ensemble de lingerie en dentelle transparente pour une nouvelle séance photo grésillante.

La star de la télé-réalité – qui est devenue célèbre dans l’émission de rencontres ITV2 en 2019 – s’est rendue sur Instagram avec la tenue impertinente.

Arabella a montré sa silhouette dans une nouvelle séance photo[/caption]

La star a enfilé des sous-vêtements en dentelle verte dans un clip sur Instagram[/caption]

Arabella, 31 ans, s’est retournée pour que la caméra montre l’ensemble de sous-vêtements en dentelle verte et les bretelles assorties sous tous les angles.

Elle portait ses cheveux blonds foncés en vagues rebondissantes et a opté pour une palette de maquillage glamour alors qu’elle posait en sous-vêtements.

Montrant son bronzage profond et sa silhouette incroyable, la star a à peine couvert ses atouts avec le soutien-gorge en dentelle presque transparent.

Arabella a montré ses abdominaux en enfilant des bretelles assorties, avec une bordure à volants, par-dessus une minuscule paire de culottes en dentelle.

Elle avait son derrière de pêche exposé dans le bas du string, alors qu’elle se détournait de la caméra pour révéler sa silhouette.

“Noël est arrivé tôt”, Arabella a légendé le clip, posté à ses abonnés jeudi soir, qui se sont déchaînés sur le look.

“Incroyable, sexy et magnifique”, a jailli l’un d’eux sur l’étoile, tandis qu’un autre a simplement répondu : “Le plus beau, le plus magnifique, le plus époustouflant.”

Arabella n’est pas étrangère à montrer sa silhouette incroyable sur les réseaux sociaux, car elle a récemment montré ses fesses dans un bikini à peine là.

La star de télé-réalité a profité d’Instagram pour montrer son derrière de pêche dans le string deux pièces, qui laissait peu de place à l’imagination.

Alors qu’elle montrait sa peau embrassée par le soleil de son séjour en Espagne, elle a montré ses fesses dans le bikini au crochet et la jupe assortie.

Auparavant, elle a également posé pour une série de clichés torrides lors d’un voyage dans le sud de la France alors qu’elle se tenait au soleil.

Après avoir quitté la villa sur sa série de Love Island, Arabella a connu une romance de haut niveau avec l’ancienne star de l’émission Wes Nelson.

Cependant, ils se sont séparés en 2020 après neuf mois de fréquentation – leur écart d’âge aurait été un facteur.

Une source proche du couple nous avait confié à l’époque : « Tout est fini. Ils ont commencé à se séparer et l’écart d’âge est devenu vraiment perceptible entre eux.

Arabella montre souvent sa silhouette en ligne[/caption]

Arabella impressionne souvent les fans avec son derrière de pêche[/caption]