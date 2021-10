Arabella Chi de Love Island montre ses dessous dans un cliché de vacances sexy

Arabella Chi de LOVE Island a rendu les fans fous aujourd’hui avec un selfie sexy de ses vacances à Ibiza.

Le mannequin a montré sa silhouette bronzée et élancée alors qu’elle était assise à l’ombre de l’hôtel cinq étoiles Nobu.

Arabella Chi a épaté ce retour de vacances[/caption]

Arabella montre son côté effronté[/caption]

Elle a décrit le moment comme un «pur bonheur» et a admis qu’elle lui manquait d’être sur l’île des Baléares.

Un fan a écrit : « Mon Dieu. Tu es juste à un autre niveau . «

Un autre a dit : « Wow, vous avez l’air sensationnel . «

Un troisième l’appelait : « Fille magnifique.

Arabella a récemment révélé sa partie de corps préférée mais a admis que ce n’était pas toujours le cas.

Elle a déclaré : « J’aime mes fesses mais je pense que c’est parce que j’ai appris à l’aimer. C’est ce qui me rend fier.





« Mon tour de hanches a toujours été celui que les agences de mannequins m’ont dit que je devais baisser. Mais quand ils mesurent vos hanches, c’est en fait vos fesses.

En août, Arabella a nié qu’elle sortait avec le DJ Tom Zanetti après avoir été photographiées en train de regarder de près.

Elle a dit à OK ! : « Nous avons fait un tournage ensemble, mais nous sommes juste de bons amis. Les gens ont supposé plus qu’il n’est. Je suis célibataire à 100% et pour la première fois de ma vie, j’apprends sur moi-même et je sais ce que je veux maintenant chez un homme.

« Je ne veux pas m’installer. Quand tu es plus jeune, tu penses qu’il est canon, il le fera pour l’instant, mais maintenant je dis non, je sais ce que je veux et je connais ma valeur.

Arabella est actuellement célibataire[/caption]