Arabella Chi de Love Island est incroyable alors qu’elle pose en lingerie transparente

Arabella Chi de LOVE Island envoie le rythme cardiaque des fans à travers le toit alors qu’elle pose en sous-vêtements transparents.

Le modèle avait l’air incroyable dans le deux pièces vert eucalyptus qui laissait peu de place à l’imagination.

@FashionNova

Arabella Chi a grésillé dans l’ensemble de lingerie transparent alors qu’elle posait en Espagne[/caption]

Posant contre un mur blanc, ce qui ne faisait que faire ressortir son bronzage profond, Arabella regarda la caméra.

Elle a associé un string à bretelles hautes avec le soutien-gorge transparent à découpes.

Ses cheveux blond miel cascadaient sur son épaule en vagues douces et elle portait une palette de maquillage naturelle.

« Je t’ai dans la tête », a-t-elle écrit dans la légende.

« Ange absolument magnifique et magnifique », a écrit un adepte.

«Je t’ai eu sur mon âme», a sonné un autre, tandis qu’un troisième a simplement ajouté: «Déesse».

Elle sort actuellement avec l’ancien as du rugby français Yoann Huget.

Le couple a officialisé leur romance alors qu’ils sortaient ensemble à l’Open de France pour regarder un match de tennis ensemble.

Arabella, 32 ans, avait l’air frappée en regardant l’ancienne joueuse, qui avait son bras autour de ses épaules.

Yoann, 35 ans, a posé pour des clichés avec son nouvel amour avant de se diriger vers le terrain.

Il se tenait les bras croisés avant le match, avant de discuter alors qu’ils étaient assis ensemble dans la foule.

Arabella avait l’air heureuse dans ses bras alors que la star de télé-réalité obsédée portait un chapeau blanc et des lunettes de soleil pour se protéger du soleil.

Une source a confié au Sun : « Arabella et Yoann ont l’air amoureux.

«Ils ne pouvaient pas garder leurs yeux – ou leurs mains – l’un sur l’autre.

« Ils sortent ensemble depuis un certain temps et c’est maintenant devenu plus sérieux, alors ils étaient heureux de l’officialiser à Roland-Garros.

« Ils forment un couple magnifique. »

@FashionNova