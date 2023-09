AR, VR et MR : principales différences et comment ils fonctionnent

Source de l’image : POMME Vision PRO d’Apple

Avec les récentes annonces de l’ordinateur spatial Vision Pro d’Apple et du casque de réalité mixte Quest 3 de Meta, la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR) et la réalité mixte (MR) sont de retour sous les projecteurs. Simplifions les différences entre les trois technologies avec des mots simples.

Réalité augmentée (RA)

La RA implique la superposition d’informations supplémentaires dans le monde réel. Un exemple est le jeu populaire Pokemon Go, dans lequel les utilisateurs voient leur environnement avec des éléments de jeu ajoutés. Un autre exemple consiste à scanner un code QR à l’aide d’une application d’appareil photo. Advanced AR comprend des casques comme HoloLens ou Vision Pro, qui offrent une expérience plus immersive, comme l’analyse de l’environnement et la fourniture d’informations précieuses sur les objets.

Réalité virtuelle (VR)

La VR, quant à elle, plonge complètement les utilisateurs dans un environnement numérique, sans aucune interaction avec le monde réel. Les casques VR répondent à des besoins spécifiques, comme le Quest pour un large éventail de fonctionnalités et d’applications, ou le HTC Vive et le PlayStation VR pour les jeux.

Réalité mixte (MR)

La réalité mixte (MR) est la plus complexe des trois technologies, mêlant le monde réel aux éléments numériques. Contrairement à la RA, la MR intègre de manière transparente les objets virtuels dans l’environnement de l’utilisateur, répondant ainsi à l’environnement du monde réel en temps réel. Les utilisateurs peuvent interagir avec ces objets virtuels comme s’ils étaient physiques. Les systèmes MR utilisent souvent des casques ou des lunettes intelligentes pour superposer le contenu numérique sur le monde physique. Cette technologie trouve des applications dans les jeux, l’éducation, la formation, le design et bien plus encore, offrant des expériences allant d’environnements virtuels totalement immersifs à des augmentations subtiles de la réalité.

En résumé, la RA ajoute des informations numériques au monde réel, la VR plonge entièrement les utilisateurs dans un environnement numérique et la MR intègre de manière transparente des éléments virtuels et réels. Les progrès récents dans ces technologies indiquent un intérêt et des investissements croissants pour l’informatique spatiale, avec des applications potentielles dans diverses industries.

