AR Rahman s’ouvre sur l’effet que son mariage a eu sur sa vie personnelle et professionnelle

Compositeur oscarisé AR Rahman marié Saira Banu en 1995. Peu de temps après, Raheema, Khatija et AR Ameen, les trois bénédictions de la famille, sont nés. Le génie musical a largement réussi à éviter l’attention des médias pour sa vie privée. Rahman a récemment discuté de la motivation de sa décision de se marier alors qu’il était au sommet de sa gloire. Rahman a expliqué que se marier modifie la personnalité et est un travail constant d’amour.

Le mariage change une personne AR Rahman a déclaré : « Le mariage vous change. Ouais, je pense que c’était à la fois excitant et terrifiant de savoir que vous allez vivre avec une autre personne que vous ne connaissiez pas auparavant. Et je pense que mon mariage, mon intention était plus spirituelle que physique. À cause de cela, je pouvais m’accrocher à toutes les tempêtes et à tout ce qui pouvait arriver quand on commençait une vie.

Le compositeur de la pièce a ajouté qu’il estimait que la lutte la plus difficile de sa vie était de surmonter les clivages culturels. Il a poursuivi en disant qu’au lieu de choisir un camp, ils devraient travailler pour garder tout le monde uni. Le directeur musical de Dil Se a affirmé que se marier élargissait toute sa gamme de compassion et de compréhension, résultant en un point de vue plus large.

Projets à venir d’AR Rahman

AR Rahman a un certain nombre d’initiatives intrigantes en préparation. Maamannan, le film le plus récent qu’il ait sorti, est sorti sur les écrans jeudi. Il met en vedette Mari Selvaraj. Parallèlement à ces films, il travaille actuellement sur Gandhi Talks, Tere Ishk Mein, Pippa, Laal Salaam, Ayalaan, Aadujeevitham, Chamkila et un projet sans nom avec Mani Ratnam et Kamal Haasam.