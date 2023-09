AR Rahman réagit à la situation de bousculade lors de son concert à Chennai après avoir reçu des réactions négatives majeures

Un autre accident aurait pu se produire après avoir été témoin de cette situation de bousculade à Chennai pour le maître de la musique AR Rahmanle concert. Les visuels pour entrer au AR Rahman Les concerts sont inquiétants et on peut voir à quel point les gens avaient du mal à entrer malgré les billets avec eux. Après que plusieurs vidéos de personnes en deuil pour obtenir une entrée au concert soient devenues virales et ont suscité beaucoup de réactions négatives, AR Rahman a finalement réagi à l’ensemble de l’incident et a consulté son compte Twitter et a écrit : « Très cher Chennai Makkale, ceux d’entre vous qui ont acheté des billets et n’ont pas pu entrer en raison de circonstances malheureuses, veuillez partager une copie de votre achat de billet avec arr4chennai@. btos.in avec vos griefs. Notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais ».

Très cher Chennai Makkale, ceux d’entre vous qui ont acheté des billets et n’ont pas pu entrer en raison de circonstances malheureuses, veuillez partager une copie de votre achat de billet à [email protected] avec vos griefs. Notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais ?@BToSproductions @actcevents ARrahman (@arrahman) 11 septembre 2023

Après avoir reçu d’importantes réactions négatives, les organisateurs de l’événement se sont également excusés pour la mauvaise gestion et ont remercié AR Rahman d’avoir répondu à tout l’incident.

« Reconnaissant envers Chennai et le légendaire @arrahman Sir ! La réponse incroyable, la foule écrasante ont fait de notre spectacle un énorme succès. Ceux qui n’ont pas pu y assister en raison de la surpopulation, Nos sincères excuses. Nous assumons l’entière responsabilité et rendons des comptes. Nous sommes avec vous. #MarakkumaNenjam », a déclaré l’ACTC dans le message, qui a été republié par Rahman.

Découvrez avec quelle force les gens critiquent le concert d’AR Rahman à Chennai et le qualifient de grosse arnaque.

Une situation semblable à celle d’une bousculade se produit dans #ARRahman concert. Beaucoup sont renvoyés du concert. Beaucoup ne sont pas autorisés à entrer malgré leurs laissez-passer. Tous les détenteurs de pass de catégorie tarifaire sont mélangés sans les séparer dans leur catégorie de pass respective. Le stationnement est également un problème majeur pic.twitter.com/qLmZRHbYZl Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 10 septembre 2023

Très très mauvais systèmes audio. Je n’ai entendu aucune chanson ou musique. Trop de monde, pire organisation, bousculade, parking bondé, impossible de revenir même, besoin de remboursement.#MarakkaveMarakathaNenjam#arrahman | #isaipuyal | #marakkamanenjam pic.twitter.com/ROHBCS5sTu Geai (@jp15may) 10 septembre 2023

Expérience horrible à @arrahman concert. Des systèmes sonores horribles, aucun contrôle des foules et ils ont vendu beaucoup plus de billets que de capacité. Tous les retardataires se tenaient devant ceux qui étaient assis et sur le chemin. #ARRahman #arrahmanconcert tu es le pire @actcevents pic.twitter.com/xBn0KyGqNO Vishnu Manoharan (@Mvishnu699) 10 septembre 2023

@arrahman Arnaque absolue au concert de Rahman à ECR. ECR est complètement bloqué avec des milliers de voitures. Ce n’est pas une exagération. Nous avons parcouru 6 km en 3 heures. Billets à 1 lakh vendus pour une salle avec seulement 10 000 personnes. Je n’ai même pas pu entrer dans la salle, ils ont bloqué à 19 heures #ARRahmanconcert pic.twitter.com/yClAV3eeaj Siddarth Eswar (@siddarth55) 10 septembre 2023

C’est en effet navrant de voir comment les fans ont presque sauvé leur vie dans la situation de bousculade qui s’est produite au AR Rahman concert, et la direction aurait certainement pu être un peu plus responsable.