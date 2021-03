«Roja», mon premier film qui est devenu un grand succès a été préservé par la Film Heritage Foundation afin que le public puisse encore en profiter, près de 30 ans plus tard. En ces temps sans précédent où nous parlons de survie, le cinéma a le pouvoir de nous aider à survivre. Film Heritage Foundation mène une bataille solitaire avec très peu de soutien pour sauver nos films et notre musique depuis six ans maintenant, et nous devons les soutenir lorsqu’ils préservent notre travail en tant que partie intégrante de la culture et de l’histoire pour la postérité », déclare Rahman .

Devant l’icône de Bollywood Amitabh Bachchan recevant le prestigieux prix FIAF 2021 de la Fédération internationale des archives cinématographiques (FIAF) pour son engagement et sa contribution à la cause de la préservation du film, l’acteur-cinéaste-politicien Kamal Haasan et le compositeur oscarisé AR Rahman , a souligné la nécessité de préserver et de restaurer les films.

