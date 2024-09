AQUILINA, Mercedes – Nécrologie – Sault Ste. Marie

28 octobre 1957 – 17 septembre 2024

Décédé paisiblement à Extendicare Maple View le mardi 17 septembre 2024 à l’âge de 66 ans.

Épouse aimante et chérie et meilleure amie d’Alfred. Mère merveilleuse et attentionnée de Christopher (Kelly) Mercer, Benjamin (Christina Villeneuve) Mercer, Vincent (Holly Cunningham) Aquilina et Dominic (Christina Ajithkumar) Aquilina. Grand-mère chérie de William Mercer; Cole, Samantha, Kate et Addison Mercer et Lyra Aquilina. Chère sœur de Vince (Marina) McCarthy, Terry (Anthony) McCleavy, Mary (Leonard) Mandville, Anna Powell, Jamie (Kathryn) McCarthy, Joseph McCarthy, Agnes McCarthy, Steven McCarthy et feu Peter McCarthy. Belle-sœur de Pauline (Greg) Spencer. Elle manquera à de nombreux neveux, nièces, autres membres de la famille et amis.

Mercedes était belle et créative. Elle a été récompensée pour ses créations originales en vitrail. Elle avait une voix de soprano angélique et a chanté dans la chorale de la cathédrale du Précieux Sang pendant plus de 25 ans et plus récemment dans la chorale de la Sainte Famille. Mercedes excellait au jeu de scrabble et dans presque tout ce qu’elle décidait de faire. Elle jouait de la guitare et chantait avec Alfred, à la fois dans la musique d’église et dans ses chansons folkloriques préférées, à chaque occasion.

Une célébration familiale privée de la vie a eu lieu à la Maison funéraire Arthur – Chapelle Barton & Kiteley (492, rue Wellington Est; 705-759-2522) le jeudi 19 septembre 2024 à 13 h. L’inhumation aura lieu au cimetière du Saint-Sépulcre, à St. John’s, Terre-Neuve. La famille apprécierait que tout don commémoratif (payable par chèque ou en ligne) soit adressé à la Société Alzheimer du district de Sault Ste. Marie et d’Algoma. Veuillez visiter www.arthurfuneralhome.com section nécrologies pour laisser un message de condoléances en souvenir pour la famille.