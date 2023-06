Aqueducs à West Kelowna affectant le chemin Shannon Lake

Des modifications temporaires du schéma de circulation entrent en vigueur sur Shannon Lake Road à West Kelowna à partir du 26 juin.

Les changements sont nécessaires pour l’installation du service d’eau au 1810 Shannon Lake Road.

Du lundi 26 juin au vendredi 30 juin, une circulation alternée intermittente à une voie est prévue sur le chemin Shannon Lake au nord du chemin Bartley.

Les travaux de construction devraient être terminés et le chemin Shannon Lake retrouvera un trafic normal dans la soirée du 30 juin.

Les travaux sont assujettis aux conditions météorologiques, aux échéanciers de l’entrepreneur et à d’autres facteurs.

Dans la mesure du possible, les conducteurs sont encouragés à éviter la zone et à utiliser des itinéraires et des détours alternatifs pendant la construction.

Le transport en commun, les piétons, les cyclistes et l’accès aux services d’urgence seront maintenus pendant la construction.

