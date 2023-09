AquaSonic Duo Series Pro Review : un ensemble de grande valeur

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Grande valeur

Autonomie d’un mois

Station de recharge désinfectante UV

Étuis de voyage et 10 têtes de brosse inclus Les inconvénients Pas de capteur de pression sur la brosse

Valises de voyage non payantes

Support de chargement encombrant

Aucune fonctionnalité intelligente Notre verdict Achetez l’AquaSonic Duo Series Pro et vous obtiendrez une paire de brosses à dents soniques d’un excellent rapport qualité-prix qui font le travail, ainsi que suffisamment de têtes de rechange pour durer 15 mois, deux étuis de voyage et une base de chargement désinfectante UV.

Prix ​​une fois examiné

79,95 $

Meilleurs prix aujourd’hui : AquaSonic Duo Pro

79,99 $ 107,98 $ 79,95 $ (79,95 $ / nombre)

Les brosses à dents électriques coûtent cher. Et il n’est pas toujours pratique de partager une poignée, surtout si vous ou votre partenaire voyagez beaucoup.

Mais et si vous pouviez obtenir deux brosses soniques au prix que vous paieriez pour une brosse d’une grande marque ? Plus : 10 têtes de brosse, deux étuis de voyage et un support de chargement doté d’un module de désinfection UV pour vos têtes de brosse. Il doit y avoir un piège, non ?

Continuez à lire pour le découvrir.

Conception, construction et accessoires

Les pinceaux sont légers à tenir

Quatre modes de brossage

Cinq têtes de brosse incluses par brosse

Dans la boîte, il y a une base de chargement désinfectante UV avec une prise intégrée et deux brosses à dents intelligentes à ultrasons de 40 000 VPM – une en noir et une en blanc. Vous recevrez également deux étuis de voyage – encore une fois, un en noir et un en blanc. De plus, vous recevrez cinq têtes de brosse Proflex assorties pour chaque brosse. Dans l’ensemble, vous en avez pour votre argent.

Alex Greenwood / Fonderie

Les brosses à dents électriques elles-mêmes sont légères et mesurent 25 cm de long du haut de la brosse au bas de la base. Le manche ovale mesure environ 2,5 cm de diamètre.

Il y a deux boutons sur le devant de la brosse à dents : un bouton d’alimentation et un bouton de mode qui alterne entre « nettoyer », « doux », « blanchir » et « massage ». Vous pouvez savoir laquelle vous avez choisie lorsque le mode correspondant s’allume, ce qui n’est pas une fonctionnalité dont disposent toutes les brosses à dents électriques économiques.

Dans l’ensemble, vous en avez pour votre argent

Le dos de la brosse à dents présente un motif ondulé en retrait pour une meilleure adhérence, et la tête de brosse elle-même mesure environ 2 cm de long et 9 mm de large avec les poils coupés en motif ondulé.





Le désinfectant UV est placé au centre d’une grande base de chargement noire et blanche, avec des socles de chargement de chaque côté. Mesurant 19 cm de long et 13 cm de haut, il permet aux deux brosses à dents de se charger en même temps et il y a trois piquets pour les têtes de brosse dans le module de désinfection. Le câble d’alimentation sort de l’arrière et mesure 115 cm de long, vous aurez donc le choix de savoir où le placer.

Le design de la borne de recharge peut s’avérer source de division, mais si vous avez une maison moderne ou minimaliste, elle pourrait bien s’intégrer à votre décor.

Les valises de voyage sont une surprise : elles mesurent 22 cm de long, 8 cm de profondeur et 5 cm de haut. Ouvrez le couvercle opaque et vous trouverez de la place pour la brosse à dents et deux têtes de brosse avec un trou de drainage en dessous. Cependant, vous ne pouvez pas charger la brosse à dents dans l’étui de voyage ; c’est juste pour transporter votre pinceau.

Performances et fonctionnalités

Minuterie de brossage

Un peu plus bruyant que les concurrents

Pas de capteur de pression

Branchez la station de recharge et placez vos brosses à dents dans les socles de recharge. Le voyant s’allumera pour indiquer que les brosses à dents sont en charge. AquaSonic indique que vous devez charger les brosses à dents pendant 24 heures avant de les utiliser pour la première fois – et c’est le temps qu’il faut pour les charger complètement.

Chaque brosse à dents devrait durer un mois d’utilisation entre les charges, si vous l’utilisez deux fois par jour pendant deux minutes. C’est une très bonne autonomie de batterie

AquaSonic vous conseille également de charger les brosses à dents pendant la nuit toutes les quelques semaines pour maintenir la batterie chargée, mais de ne pas les laisser sur le support pour les charger lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Cela ne sera pas difficile à retenir car le support de chargement est de taille importante et n’est pas le genre d’objet que vous pouvez placer sur le bord de votre évier.

Il y a un indicateur d’icône de batterie sous les voyants de mode. Chaque brosse à dents devrait durer un mois d’utilisation entre les charges, si vous l’utilisez deux fois par jour pendant deux minutes. Il s’agit d’une très bonne autonomie de batterie – et c’est essentiel ici, car vous ne voudrez pas emporter le support de charge encombrant avec vous lorsque vous voyagez.

L’AquaSonic est une simple brosse à dents. Appuyez sur le bouton power pour l’allumer, appuyez sur le bouton mode pour choisir le mode de brossage, et c’est parti.

La brosse à dents dispose d’une minuterie pour vous inviter à changer le quadrant de votre bouche que vous nettoyez : il s’agit d’une simple pause dans l’action sonique. Il s’arrêtera alors complètement après deux minutes d’utilisation.

En termes de modes de brossage, le mode « nettoyage » est un simple nettoyage par vibration. Le mode « doux » a un peu moins de vibrations, tandis que le mode « blanchir » est de haute intensité. Le mode « massage » est cependant assez différent : il palpite beaucoup plus que les autres modes et peut être utile aux personnes dont les gencives nécessitent plus d’attention.

Une fois le brossage terminé, vous pouvez désinfecter la tête dans le support de chargement désinfectant UV. Relevez le couvercle de la capsule au centre du support de chargement, placez la tête de votre brosse à dents sur la cheville à l’intérieur et abaissez le couvercle – la lumière UV s’allumera automatiquement.

Notez que la lumière UV est dangereuse pour la peau et les yeux humains, mais il existe ici un mécanisme de sécurité : dès que vous ouvrez la boîte de stérilisation, la lumière s’éteint automatiquement.

Alex Greenwood / Fonderie

Nous avons trouvé que l’AquaSonic est une brosse à dents légèrement plus bruyante que certaines de celles que nous avons testées récemment, notamment en mode « massage », donc si vous voulez une brosse à dents sonique que vous pouvez utiliser au milieu de la nuit sans déranger un sommeil léger, vous devrez chercher ailleurs.

Cela dit, elle n’est pas trop bruyante et nous avons constaté que la brosse à dents offrait un nettoyage toujours en profondeur et de bonne qualité.

Il ne manque qu’une fonctionnalité que nous considérons comme importante : un capteur de pression. Si un brossage trop fort est un problème que vous essayez de corriger, cette brosse n’est peut-être pas faite pour vous.

Prix ​​et disponibilité

Aux États-Unis, vous pouvez acheter l’AquaSonic Duo pro auprès de plusieurs détaillants, notamment Amazon, Target et Best Buy. Bien que son PDSF soit plus élevé, il est largement disponible au prix de 79,99 $.

Au Royaume-Uni, le mieux est de vous rendre sur Amazon, où il coûte 89,95 £, bien qu’il soit actuellement disponible au prix de 76,46 £.

Nous pensons que ce bundle est extrêmement à un prix compétitif.

Les têtes de brosse de remplacement sont également très abordables, avec huit têtes de brosse disponibles pour 22,46 $ chez AquaSonic, ou au Royaume-Uni pour moins de 20 £ chez Amazon.

Verdict

A ce prix, on ne trouve pas grand chose à redire à l’AquaSonic Duo Series Pro. Nous aimerions idéalement voir un capteur de pression, mais à part cela, il manque juste les fonctionnalités que vous obtiendriez sur un modèle plus cher, comme des fonctionnalités intelligentes et un affichage numérique.

Mais les performances sont bonnes, la durée de vie de la batterie est excellente et les têtes de rechange, les étuis de voyage et le désinfectant UV constituent un ensemble d’un excellent rapport qualité-prix.

Si vous recherchez une paire de brosses à dents soniques pour simplement nettoyer vos dents et rien de plus, l’AquaSonic Duo Series Pro est un excellent achat. Mais pour des options de brosses à dents électriques plus abordables, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleures brosses à dents électriques économiques que nous avons testées.