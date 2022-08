‘Aquaman’, ‘Shazam’ reportés au milieu de l’ardoise de Warner Bros. Discovery

Les dates de sortie des suites de “Aquaman” et “Shazam” sont modifiées, car Warner Bros. Discovery cherche à réduire les coûts suite à sa fusion coûteuse.

“Shazam! Fury of the Gods”, qui était prévu pour le 21 décembre, a été repoussé au 17 mars 2023. “Aquaman and the Lost Kingdom”, qui devait faire ses débuts à cette date de mars, arrive maintenant le jour de Noël à 2023.

Les changements de date de sortie surviennent au milieu d’une période tumultueuse pour le nouveau Warner Bros. Discovery. Le PDG David Zaslav a intensifié les mesures de réduction des coûts ces dernières semaines, y compris les licenciements et les éliminations de contenu du service de streaming HBO Max.

Cela comprend la mise en veilleuse du film “Batgirl” de 90 millions de dollars qui devait faire ses débuts sur la plate-forme ainsi que la suppression de près de 200 épisodes de “Sesame Street” et de dizaines d’autres émissions.

Il est probable que le changement des suites “Shazam” et “Aquaman” fasse partie d’une stratégie similaire. La commercialisation des sorties en salles coûte cher, donc WarnerBros. Discovery cherche probablement à étaler ces sorties phares sur deux ans.

Après tout, le “Black Adam” dirigé par Dwayne Johnson devrait sortir en salles 21 octobre. Ainsi, au lieu d’avoir trois films DC majeurs sortis en l’espace de six mois, Warner Bros. Discovery en aura cinq en 14 mois. “The Flash” sort en salles le 23 juin 2023 et “Blue Beetle” arrive le 18 août 2023.

D’autres modifications apportées au calendrier de sortie de Warner Bros. Discovery incluent la datation de “House Party” pour le 9 décembre 2022, “Evil Dead Rise” pour le 21 avril 2023 et “The Nun 2” pour le 8 septembre 2023.

“Salem’s Lot”, qui devait sortir le 21 avril 2023, n’est plus sur le calendrier de sortie.