Aquaman et le royaume perdu : la première bande-annonce du film révèle la bataille épique à venir

Le roi des sept mers est de retour ! Le rugissement incomparable de l’océan et la lueur du trident d’Aquaman sont sur le point d’inonder à nouveau nos écrans. Warner Bros. a publié un premier aperçu de la bande-annonce d’Aquaman et le Royaume perdu, qui a non seulement laissé les fans avides d’enthousiasme, mais révèle également une date clé : la bande-annonce complète sera diffusée le jeudi 14 septembre prochain. premier regard sur la suite de l’aventure sous-marine de James Wan et révèle une confrontation épique qui promet de nous emmener dans les profondeurs les plus sombres et les plus dangereuses de l’Atlantide.

Depuis Aquaman – 73% sont arrivés en 2018, les fans attendaient avec impatience son retour dans les eaux turbulentes et remplies de secrets de l’Atlantide. Dans cet aperçu, nous voyons le charismatique Jason Momoa reprendre son rôle emblématique d’Arthur Curry, le roi de l’Atlantide, au milieu d’un monde en crise. La menace se cache à la fois sur terre et sous l’eau, et Black Manta, interprété par le talentueux Yahya Abdul-Mateen II, se dresse comme un redoutable ennemi qui cherchera à se venger sans pitié.

De quoi s’agit-il?

La bande-annonce de 30 secondes offre une explosion d’images pleines d’action qui nous donnent envie d’en savoir plus. Nous voyons Aquaman affronter de dangereuses créatures marines, plonger dans les profondeurs abyssales et utiliser son trident avec une habileté mortelle. Black Manta, avec sa présence imposante et la puissance du mythique Black Trident entre ses mains, apparaît comme un adversaire redoutable. Cette menace mettra à l’épreuve les limites d’Aquaman et l’obligera à chercher des alliés inattendus pour sauver son royaume et protéger sa famille.

Jason Mamoa dans Aquaman et le royaume perdu (2023), Warner Bros. Pictures.

La suite, intitulée Aquaman et le royaume perdu, promet de nous emmener dans un voyage passionnant à travers les mystérieux trésors cachés de l’Atlantide et d’affronter des forces anciennes et malveillantes qui menacent de plonger le monde dans les ténèbres. Dans cette aventure, Aquaman va solliciter l’aide de son frère emprisonné Orm, l’ancien roi de l’Atlantide, incarné par Patrick Wilson, dans une alliance improbable. Ensemble, ils doivent surmonter leurs divergences pour éviter une catastrophe qui pourrait changer le cours de l’histoire.

Qui compose le casting ?

Directeur James Wan, qui a déjà démontré sa maîtrise dans la création de mondes sous-marins étonnants, revient pour réaliser ce deuxième volet d’Aquaman. Wan rejoint un casting talentueux comprenant Amber Heard, Nicole Kidman, Temuera Morrison, Dolph Lundgren, Randall Park, Vincent Regan, Jani ZhaoIndya Moore et Pilou Asbæk.

L’intrigue promet non seulement une action rapide et des scènes de bataille impressionnantes, mais également une exploration plus approfondie des personnages et de leurs relations. Arthur Curry devra faire face non seulement aux menaces de l’océan, mais aussi aux défis de la paternité, équilibrant ses devoirs de roi de l’Atlantide et de nouveau père.

L’histoire de Aquaman et le royaume perdu Il est tissé autour d’une vengeance implacable. Black Manta, animé par le désir de venger la mort de son père, est devenu plus puissant et dangereux que jamais. Avec le Trident Noir en sa possession, il libère une force obscure et ancienne qui menace de tout détruire sur son passage. Aquaman, avec sa famille et ses alliés, constitue la dernière barrière entre l’anéantissement et la survie.

La nouvelle production de DC Studios promet d’élargir l’univers d’Aquaman et de nous plonger encore plus dans les secrets et merveilles de l’Atlantide. La production dispose d’une équipe d’artistes de haut niveau, dont le directeur de la photographie Don Burgessdécorateur Bill Brzeskil’éditeur Kirk Morris et le compositeur Rupert Gregson-Williamsentre autres.

Après le scarabée bleu – 74%, Aquaman et le royaume perdu est prévu pour la prochaine sortie internationale à partir du 20 décembre 2023 et en Amérique du Nord le 20 décembre 2023. Les fans de DC et les amateurs de films d’aventure sous-marine peuvent se préparer à une aventure palpitante d’action et de mystère, alors qu’Aquaman plonge une fois de plus au cœur de l’Atlantide pour faire face à son plus grand défi à ce jour.