Aquaman et le royaume perdu Actualités, date de sortie, distribution et intrigue

Aquaman et le Royaume Perdu est le dernier chapitre du DCEU tel que nous le connaissons – la première du film marquera la fin d’une époque spécifique. James Gunn et Peter Safran, en charge des prochains opus, veulent pousser l’univers dans une direction complètement différente.

L’Aquaman (alias Arthur Curry) que nous connaissons aujourd’hui a fait ses débuts en 2017, dans un film de Justice League. Grâce à Jason Momoa, l’héritier du trône de l’Atlantide a perdu son apparence loufoque de bande dessinée et est devenu un souverain emblématique des mers.

Le premier film solo sur les aventures d’Arthur, intitulé Aquaman, a été réalisé par le vétéran du cinéma d’horreur James Wan. Il couvre les origines du héros et raconte l’histoire de son combat contre le sinistre frère Orm, qui vise à détruire le monde humain. L’histoire à la fois campagnarde, engageante et visuellement attrayante a conquis le public, le deuxième film d’Aquaman n’a donc pas été une surprise.

Warner Bros.

Date de sortie d’Aquaman et le Royaume Perdu

Attendu: mercredi 20 décembre 2023

La date de sortie d’Aquaman a été repoussée à plusieurs reprises. Initialement, la première du film devait avoir lieu fin 2022, mais elle a ensuite été repoussée au printemps 2023. Selon les dernières informations, Aquaman et le Royaume perdu fera ses débuts en salles. le mercredi 20 décembre 2023. Espérons que la grève actuelle du SAG-AFTRA ne menace pas la première du film.

L’intrigue d’Aquaman et du Royaume Perdu

Jusqu’à présent, les créateurs n’ont pas révélé trop de détails sur l’intrigue du nouveau film Aquaman. À ce stade, on sait seulement que le super-héros devra défendre le monde… encore une fois. Tout indique que les habitants de l’Atlantide vont entrer en conflit avec une mystérieuse ville sous-marine appelée Necrus.

Cependant, il est certain qu’Aquaman et le Royaume Perdu aura une ambiance différente de celle du premier film. Comme James Wan l’a déclaré au DC FanDome en 2020 :

Le second est un peu plus sérieux, un peu plus pertinent par rapport au monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.

Warner Bros.

Au lieu d’un divertissement léger et coloré, Aquaman et le Royaume Perdu offrira aux téléspectateurs une vision plus sombre du monde sous-marin. Il convient de noter que Wan s’est inspiré du film d’horreur italien giallo intitulé La Planète des vampires.

Casting et équipe d’Aquaman et le Royaume Perdu

Il est confirmé que les acteurs suivants apparaîtront :

Jason Momoa -Arthur Curry/Aquaman

-Arthur Curry/Aquaman Ambre entendue -Méra

-Méra Yahya Abdul-Mateen II – Mante noire

– Mante noire Patrick Wilson – Orme

– Orme Willem Dafoé – Nuidis

– Nuidis Temuera Morrison -Tom Curry

-Tom Curry Nicole Kidman -Atlanta

-Atlanta Dolph Lundgren – Le roi Nérée

– Le roi Nérée Parc Randall – Dr Stephen Shin

Nous verrons également de nouveaux visages :

Vincent Régan – Atlan

– Atlan Jani Zhao – Raie

– Raie Indy Moore – Karshon

– Karshon Pilou Asbaek

Aquaman et le royaume perdu est réalisé par James Wan et écrit par David Leslie Johnson-McGoldrick.

