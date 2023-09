Aquaman 2 présentera des idées du spin-off annulé de Black Manta

Plus tôt dans la semaine, Warner Bros. a dévoilé la première bande-annonce de Aquaman et le royaume perdu. Quand le réalisateur James Wan a parlé à la presse, il a mentionné que le discours de Yahya Abdul-Mateen II Mante noire servirait de grand méchant du film après avoir été davantage un homme de main d’Ocean Master (Patrick Wilson) dans le film original. Et une partie de l’histoire de Manta dans le film impliquera des éléments d’un film dont il était initialement censé faire la une.

Vous vous souviendrez peut-être il y a quelques années que Warner Bros. avait annoncé un Aquaman spin-off appelé La tranchée, basé sur ces méchants monstres sous-marins du troisième acte du premier film. Cela semblait être un pari étrange, étant donné que personne du premier film n’aurait joué le rôle principal, mais ensuite, ce spin-off a été annulé en même temps. Ava DuVernay’s Nouveaux dieuxWan a révélé que Tranchée était un écran de fumée pour ce qui était en réalité un Film solo de Black Manta. Wan a expliqué qu’à l’époque, ils n’avaient pas révélé qu’un film était en préparation pour l’un des plus grands ennemis du panthéon de DC Comics afin de surprendre le public. Mais comme ce n’est plus une chose, Royaume perdu aura ce qui était prévu pour ce film.

« Le film Trench, ça allait être un film secret de Black Manta », a-t-il déclaré. « Lorsque cela ne s’est pas produit, certaines de ces idées ont trouvé leur place dans ce projet. […] Nous avons trouvé beaucoup d’idées vraiment intéressantes et des trucs vraiment sympas que j’ai pensé que nous pourrions utiliser dans celui-ci. Au moins une de ces idées reçoit une attention particulière dans la bande-annonce : Manta est vu brandissant le Trident Noir, une arme atlante qui lui donne un réel avantage contre Aquaman cette fois-ci. Vraisemblablement, ce film prévu l’aurait vu chercher le Trident, ou littéralement tout ce qui aurait été une mise à niveau appropriée, et nous aurions ensuite vu les fruits de ce travail dans Royaume perdu approprié.

Même si le Mante noire Le film est mort dans l’eau, Wan espère toujours construire un univers autonome pour le Aquaman films. (L’ACU, je suppose ?) Il reconnu qu’Arthur Curry de Jason Momoa a « plus d’endroits où aller » et que Royaume perdu préparera un troisième versement. Et pour lui, le plaisir est d’explorer les différentes parties de l’Atlantide et des Sept Royaumes, qui, selon lui, sont suffisamment fortes pour exister comme une chose à part entière, séparée du monde. Univers DC toujours fluctuant. « Mon rêve serait de créer un univers cinématographique des Sept Royaumes et de visiter tous les mondes différents que nous abordons avec ces deux films », a admis Wan. « Nous apprécions tous les mondes différents dans lesquels aucun autre film de super-héros n’entre. »

Aquaman et le royaume perdu sortie en salles le 20 décembre.

