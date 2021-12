« Aquaman 2 »: la date de sortie, le casting et tout ce que vous devez savoir

Jason Momoa revient sur Atlantis dans « Aquaman and the Lost Kingdom ». Voici tout ce qu’il faut savoir sur le prochain film de DCEU.

Aquaman était tout simplement trop beau pour ne pas avoir de suite. Jason Momoa, 42 ans, a joué le rôle d’Arthur Curry/Aquaman dans le film DC Extended Universe 2018, qui a décroché une suite en 2022. Aquaman 2, officiellement intitulé Aquaman et le royaume perdu, est produit par DC Comics et distribué par Warner Bros. Il poursuivra l’histoire d’Aquaman de Momoa, le chef du royaume sous-marin d’Atlantis qui est apparu pour la première fois dans Batman v Superman : L’aube de la justice (2016) et Ligue des Justiciers (2017). Aquaman est sorti le 21 décembre 2018 et a reçu les éloges des fans et des critiques et a rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde.

Idées d’un Aquaman la suite est venue pendant le tournage du premier film. Jason a clairement indiqué qu’il était à bord pour jouer à nouveau le super-héros sous-marin. En février 2019, Warner Bros. a lancé son projet d’écrire le scénario de la suite, et plus d’un an plus tard, James Wan officiellement signé en tant que directeur une fois de plus. Peu de temps après, Jason et d’autres membres de la distribution de retour ont officiellement rejoint le film, tandis que d’autres nouveaux arrivants ont été choisis. Le film très attendu a depuis terminé le tournage, et bien que les détails de l’intrigue soient restés largement secrets, les fans comptent jusqu’à Aquaman 2 nage dans les théâtres.

Date de sortie et de tournage d’Aquaman 2

Fabrication sur Aquaman et le royaume perdu a commencé en juin 2021. Le tournage a eu lieu à Londres et s’est officiellement terminé en décembre 2021. Jason a posté une vidéo sur Instagram la veille du début du tournage et a déclaré: «Je suis enfin en Angleterre. Il fait beau, c’est incroyable. je vais commencer Aquaman 2 demain. » Il a également noté que ses cheveux passeraient du brun au blond pour le rôle. Avant même le début de la production, Warner Bros. a donné Aquaman et le royaume perdu une date de sortie le 16 décembre 2022. La pandémie de COVID-19 n’a pas modifié ces plans, ce qui signifie UNEquaman 2 devrait toujours arriver dans les salles juste avant Noël 2022.

Les acteurs et l’équipe de « Aquaman 2 »

Comme mentionné précédemment, Jason sera de retour en tant qu’Arthur Curry/Aquaman pour la suite du film. Ambre entendu, 35 ans, sera également de retour en tant que Mera, l’amoureuse d’Aquaman. Il y avait des rumeurs qu’Amber ne serait pas choisie dans le film en raison de ses allégations de violence domestique contre son ex-mari Johnny Depp. Une pétition a même été lancée pour retirer Amber de Aquaman 2, et au moment de sa publication, il compte plus d’un million de signatures. Cependant, Amber a officiellement confirmé en novembre 2020 qu’elle jouerait à nouveau Mera une fois que le film commencerait à tourner.

Les autres membres de la distribution de retour incluent Patrick Wilson comme Orm Marius, le demi-frère d’Aquaman, Dolph Lundgreen comme le roi Nérée, le père de Mera, Yahya Abdul Manteen II comme David Kane/Black Manta, un pirate/mercenaire et ennemi d’Aquaman, Tamuera Morrison comme Thomas Curry, le père d’Aquaman, et Parc Randall comme le docteur Stephen Shin, un biologiste marin à la recherche de l’Atlantide. Ce n’est pas confirmé si Nicole Kidman reviendra en tant qu’Atlanna, la mère d’Aquaman.

De nouveaux personnages seront introduits dans Aquaman et le royaume perdu. Vincent Régan jouera Atman, le premier roi de l’Atlantide. Jani Zhao rejoint le film en tant que Stingray, tandis qu’Indya Moore jouera Karshon. Jeu des trônes alun Pilou Asbæk a également été jeté dans un rôle non divulgué. James Wan réalisé le film, tandis que le scénario était de David Leslie Johnson-McGoldrick.

Parcelle ‘Aquaman 2’

Dans la vraie nature DCEU, on ne sait pas grand-chose sur Aquaman 2. Warner Bros. n’a pas encore sorti la bande-annonce complète, donc les fans ont peu d’informations sur ce qui se passera dans la suite. Lors du panel 2020 DC FanDome, James Wan a déclaré que Aquaman 2 est « un peu plus sérieux » que le premier film et « un peu plus pertinent pour le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui ». Un an plus tard, lors du panel DC FanDome 2021, Warner Bros. a publié des images conceptuelles et des images des coulisses du film. James Wan a déclaré lors de l’événement: « Black Manta cherche toujours à se venger pour essayer de tuer Aquaman. Cela va être très excitant pour le public. C’est une histoire de globe-trotter. Nous visitons tellement de mondes différents. Ce film n’a pas peur d’embrasser son fantasme. Jason a également pris la parole lors de l’événement et a déclaré qu’il avait « beaucoup investi » dans la suite. « J’adore ce personnage. J’aime ce que cela représente », a-t-il déclaré.

Spin-off ‘Aquaman 2’

Il était prévu d’étendre le Aquaman monde avec un spin-off appelé La tranchée. Le projet était en développement début 2019 et était censé se concentrer sur les monstres amphibies qu’Arthur et Mera ont combattus dans le premier film, selon Collisionneur. Mais en avril 2021, Warner Bros. a choisi de ne pas aller plus loin avec La tranchée, bien que la société ait déclaré que le projet dérivé pourrait « aller de l’avant à l’avenir ».