Aquaman 2 : Elon Musk a menacé Warner Bros. pour qu’ils ne licencient pas Amber Heard From The Film | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

Le mois dernier, ils ont été divulgués reddit des documents judiciaires révélant les mauvais traitements qu’Amber Heard a subis de la part de Jason Momoa et du réalisateur James Wan sur le tournage d’Aquaman et le Royaume Perdu. A cette époque, elle n’y prêtait pas beaucoup d’attention, mais maintenant qu’un médium sérieux comme Variété l’a couvert, le sujet donnera beaucoup à dire, notamment en raison de quelques nouvelles révélations, comme le rôle qu’a joué Elon Musk pour garder Heard dans le film.

Elon Musk Il est l’un des hommes d’affaires les plus influents au monde. Il est le fondateur d’entreprises telles que Tesla, SpaceX et Neuralink, et aujourd’hui propriétaire du réseau social X (anciennement Twitter). Un aspect très médiatisé de sa vie personnelle était sa relation avec Ambre entendue (La fille danoise – 69%, Champs de Londres – 0%, Le Stand – 80 %). Cela aurait commencé en 2016 et ils ont connu plusieurs hauts et bas au cours d’une année, se séparant et se réunissant à plusieurs reprises avant de se séparer définitivement en 2017. Au cours de leur temps ensemble, ils ont été vus lors de divers événements et sorties publiques. , confirmant leur relation avec le public. médias.

Selon certaines rumeurs, l’horaire de travail intense de Musk et l’attention médiatique entourant la rupture tumultueuse de Heard avec Depp (Minamata – 35%, En attendant les barbares – 51%, Jeunes aux mains d’argent – 91%) auraient pu être des facteurs ayant contribué à la fin de leur fréquentation. Malgré leur séparation, tous deux ont exprimé leur affection et leur respect l’un pour l’autre lors d’entretiens ultérieurs. La relation, bien que brève, a été l’un des chapitres les plus médiatisés de leurs deux vies amoureuses.

Conformément à Variétél’intention de licencier Heard du rôle de Mera n’était pas motivée par le scandale juridique entre l’actrice et Johnny Deppmais à cause du manque de chimie avec Jason Momoaquelque chose que même le président de DC Films de l’époque, Walter Hamadaa-t-il confirmé lors de son témoignage au procès en 2022. Cependant, Musk est venu au secours de sa princesse, c’est ainsi qu’il le décrit Variété:

En fin de compte, le studio n’a jamais appuyé sur la gâchette pour licencier Heard parce que son ex-petit-ami, Elon Musk, avait demandé à l’un de ses justiciables d’envoyer une « lettre hostile à Warner Bros. menaçant d’incendier la maison » si l’actrice ne revenait pas. pour la suite. », déclare une source proche de la bataille en coulisses. Warner Bros. a cédé et a avancé avec Heard.

Bien que les médias aient voulu contacter Musk pour obtenir une réponse, il n’a pas voulu commenter.

Le drame des coulisses d’Aquaman 2

En 2018, Ambre entendue a pris de l’importance grâce à Aquaman, mais un an plus tard, son ex-mari Johnny Depp Il l’a poursuivie en justice pour diffamation. Cela a conduit à une perte de crédibilité de Heard et à des attaques constantes sur les réseaux sociaux. Étonnamment, les tensions n’étaient pas seulement externes, mais aussi internes, avec des chiffres tels que Jason Momoa et le directeur James Wan Aurait fait preuve d’hostilité à son égard pendant le tournage de la suite d’Aquaman – 73%.

Selon des documents judiciaires, ils ont tenté de faire démissionner Heard en raison de la controverse entourant le film, alimentée principalement par les fans de Depp. Ces rapports suggèrent que Momoa, pour ennuyer Heard, est arrivé habillé en Johnny Depp à régler de temps en temps. Seuls Zack Snyder et sa femme Deborah l’auraient soutenue.

Heard n’a pas été exclu de Aquaman et le royaume perdumais son rôle semble réduit, comme en témoigne la bande-annonce. James Wan il a justifié cela en disant que le premier film se concentrait sur Arthur et Mera, tandis que la suite se concentrait sur Arthur et Orm. La controverse de Heard a également conduit à son exil temporaire en Europe, loin de l’attention négative.

