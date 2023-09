Aquaman 2 Batman Question Sorta répondue par le réalisateur James Wan

Quand la bande-annonce de Aquaman et le royaume perdu orne enfin vos globes oculaires plus tard cette semaine, peut-être que la conversation autour du film va changer. Jusqu’à ce que cela arrive, quand la plupart des fans discuter de la suite tant attendueils en ont beaucoup, de nombreuses questions sur sa production, ses secretset sa place dans l’univers DC.

Dans une nouvelle interview, le réalisateur du film, James Wan, aborde la plupart de ces sujets, du mieux qu’il peut. Parler à Divertissement hebdomadairel’homme derrière Vu, Insidieux, et le milliard de dollars en premier Aquaman le film explique que la date de sortie toujours changeante pour Aquaman 2 est devenu un peu un problème. En particulier, on se demandait s’il avait tourné ou non des scènes avec Ben Affleck et Michael Keaton dans le rôle de Batman. selon les rapports. « Au début, le problème était de ne pas savoir si Aquaman sortirait en premier ou sortirait après [The Flash]. Nous devions donc simplement être préparés », a déclaré Wan. « En fin de compte, la meilleure chose que je dirais à propos de ce film, c’est qu’il est pas lié de quelque manière que ce soit à l’un de ces films. C’est l’essentiel.

Vous n’êtes pas tous connecté aux autres films de DC Batman ? Cela semble… bizarre, non ? Surtout parce que Momoa lui-même a dit avoir filmé avec plusieurs Batman. La citation de Wan sur « être préparé » donne l’impression que c’est exact, mais il ne dirait pas si Batman, sous quelque forme que ce soit, est toujours dans le film. « C’est un ‘pas de commentaire’ pour le moment », dit le réalisateur. « Il va falloir attendre la sortie du film. »

Un autre grand problème dont Wan parle dans l’interview est Amber Heard. Le rôle de Heard dans Aquaman et le royaume perdu était un problème majeur dans son procès en diffamation très médiatisé contre Johnny Depp. Elle a affirmé qu’elle le rôle a été coupé après elle et la rupture de Depp est devenue une nouvelle mondiale, et bien que Wan ne confirme ni ne nie cela, il a offert une certaine perspective. « J’ai toujours présenté cela à tout le monde dès le départ. La première Aquaman était le voyage d’Arthur et Mera. Le deuxième film serait toujours Arthur et Orm. Ainsi, le premier était un film d’action-aventure romantique, le second est un bromance film d’action-aventure. Nous en resterons là », a-t-il déclaré.

La plupart des pré-Aquaman 2 Les discussions devraient également être abandonnées jeudi lorsque la première bande-annonce sera publiée. C’est à ce moment-là que les fans auront enfin un aperçu complet de ce sur quoi Wan a travaillé depuis l’original de 2018. Rendez-vous sur EW pour en savoir plus sur le film, et revenez ici sur io9 Jeudi pour la bande-annonce et plus encore.

Aquaman et le royaume perdu ouvre 20 décembre.

