Aquaman 2 : Amber Heard a été maltraitée par Jason Momoa et James Wan sur le tournage, révèlent des documents judiciaires – The USA Print

En 2018, quand Aquaman – A 73% sortie en salles, l’actrice Amber Heard est devenue très populaire, mais son goût n’a pas duré longtemps, puisqu’en 2019 son ex-mari Johnny Depp l’a poursuivie en justice pour diffamation. Parce que l’acteur a fait savoir avec preuves qu’elle avait menti et qu’elle était violente avec lui, il a perdu toute sa crédibilité et a été victime d’énormes (et très exagérés) abus sur les réseaux sociaux, mais ce à quoi on ne s’attendait pas, c’est que même Jason Momoa et James Wan l’aurait maltraitée.

Momoa est le protagoniste de Aquaman, et son personnage a partagé beaucoup de temps à l’écran avec Mera (Heard), ce qui n’arrivera pas dans la suite. Wan, pour sa part, était le réalisateur des deux films, et pendant le tournage et la promotion du premier, il est apparu sur plusieurs photographies avec les deux protagonistes, ce qui suggérait une bonne relation. Mais si cela existait, cela semble avoir pris fin lors de la production de la suite.

Selon de nouveaux documents judiciaires publiés dans reddit (via Écrasable), il ressort des notes du thérapeute de Heard que le réalisateur et l’acteur ont été grossiers avec elle, avec l’intention de la faire démissionner, car ils lui reprochaient la négativité entourant le film, car les fans de Johnny Depp (Minamata – 35%, En attendant les barbares – 51%, Jeunes aux mains d’argent – 91%) se chargent de promouvoir le boycott d’Aquaman et du Royaume Perdu sur les réseaux sociaux depuis des années.

Les documents ont également révélé que Jason Momoa il est arrivé habillé comme Johnny Depp sur le plateau de temps en temps, avec l’intention de l’ennuyer. Et soi-disant Zack Snyder (300 – 60%, Gardiens, Les Gardiens – 65%, Homme d’Acier – 55%) et sa femme Deborah ont été les seules à la soutenir pour continuer dans le film malgré les critiques.

Depuis la suite de Aquaman n’a pas eu de campagne publicitaire, ce serait une erreur de dire à ce stade que l’actrice a été omise de la campagne, mais avec la sortie de la première bande-annonce, il est devenu clair que Warner Bros. ne veut pas risquer de la mettre en scène. écran pendant beaucoup de temps, et dans la vidéo, il n’apparaît que pendant une seconde.

La justification que James veut a donné à Variété sur le fait que nous ne verrons pas beaucoup de Mera dans le film était le suivant :

J’ai toujours proposé cela à tout le monde depuis le début. Le premier « Aquaman » était le voyage d’Arthur et Mera. Le deuxième film serait toujours Arthur et Orm. Ainsi, le premier était un film d’action-aventure romantique, le second est un film de bromance d’action-aventure. Nous en resterons là.

Aquaman Ce fut un succès commercial et contribua à revitaliser le DC Extended Universe (DCEU). Il a reçu des critiques généralement positives de la part des critiques et du public pour son action, ses effets visuels et son style d’aventure sous-marine épique. Il a rapporté plus de 1,1 milliard de dollars dans le monde, ce qui en fait l’un des films de super-héros les plus rentables de tous les temps.

Cependant, la présence de Heard dans la suite est devenue un sujet de controverse en raison de son différend juridique très médiatisé avec son ex-mari, qui a perdu en 2020 un procès en diffamation contre un journal britannique qui l’avait décrit comme un « batteur de femme ». « . Dans ce procès, Heard était l’un des principaux témoins contre Depp. Par la suite, il a été contraint de démissionner de son rôle au sein de la franchise. Animaux fantastiques, et sa carrière a subi un coup dur. En 2022, c’est elle qui a perdu le procès en diffamation contre elle, et bien qu’elle n’ait pas été éliminée du Aquaman et le royaume perdusa réputation a été détruite et elle a dû s’enfuir en Europe pour éviter d’être harcelée par ses ennemis.

