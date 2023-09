Aqua Illinois achète le système d’eau McHenry Shores – Shaw Local

McHENRY – Le système d’eau McHenry Shores a un nouveau propriétaire.

Aqua Illinois a acheté les actifs de la McHenry Shores Water Company pour 427 000 $ dans le cadre de la procédure de faillite de son propriétaire, TP Mathews, et de son épouse, Lois Mathews.

La Commission du commerce de l’Illinois a approuvé les conditions de l’achat ainsi que la demande d’Aqua Illinois selon laquelle les résidents de McHenry Shores paient les mêmes tarifs que ses 56 000 autres clients, situés dans les comtés de Cook, Kane, Lake et Boone.

Aucune objection n’a été déposée dans le délai de 30 jours, a déclaré la porte-parole Beth Bosch.

Cette approbation signifie que les consommateurs verront leur facture passer de 14,70 dollars à 44,30 dollars en moyenne, une augmentation « nécessaire par l’investissement supplémentaire nécessaire pour continuer à faire fonctionner correctement le système », a indiqué la commission dans sa décision finale.

En règle générale, une compagnie des eaux procède à une analyse de tarif distincte avant de demander une augmentation de tarif, a déclaré Christopher Boggs, analyste des tarifs de la Commission du commerce de l’Illinois, dans son témoignage préparé pour l’affaire.

Mais Boggs a quand même recommandé cette augmentation, affirmant que « la nécessité que McHenry Shores soit rachetée par un service public compétent semble urgente et immédiate ».

Aqua Illinois prévoit investir 1,3 million de dollars dans le système au cours des cinq prochaines années, en remplaçant les conduites d’eau principales, les vannes, les conduites de service et les bouches d’incendie ; réparer le château d’eau; et la construction d’une usine d’élimination du fer pour améliorer la qualité de l’eau. Il propose également de moderniser les compteurs d’eau et d’améliorer la sécurité.

De nombreux résidents de McHenry Shores ont plaidé pour que la ville de McHenry reprenne le système d’eau, dont les résidents ont dit que l’eau était parfois jaune et qu’elle abîmait les vêtements et les appareils électroménagers.

Une rupture de conduite d’eau en 2011 a laissé les résidents sans eau pendant trois jours.

Lorsque la ville a envoyé un sondage aux résidents pour évaluer leur intérêt pour l’achat municipal du système d’eau, 285 des 535 ménages ayant reçu le sondage ont répondu positivement. Une trentaine d’autres ont répondu négativement.