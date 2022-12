Apurva Agnihotri et Shilpa Saklani accueillent leur premier enfant après 18 ans de mariage

Les nouveaux parents de la ville sont Apurva Agnihotri et Shilpa Saklani. Ils ont récemment accueilli une petite fille dans leur vie. Le couple s’est marié en 2004. Apruva a utilisé Instagram pour partager la bonne nouvelle et écrire un message touchant.

“Et juste comme ça, cet anniversaire est devenu l’anniversaire le plus spécial de ma vie car Dieu nous a bénis avec le cadeau le plus spécial, incroyable, étonnant et miraculeux de tous les temps. Avec la plus grande gratitude et un immense bonheur, Shilpa et moi souhaitons vous présenter notre fille chérie ISHAANI KANU AGNIHOTRI. S’il vous plaît, couvrez-la de tout votre amour et de toutes vos bénédictions. Om Namaha Shivaya”, a écrit Apurva.

Il a également téléchargé des photos de sa femme et de sa fille. Dès qu’Apurva a publié la nouvelle, des admirateurs et des personnes de l’industrie du cinéma et de la télévision ont commenté et envoyé leurs félicitations au couple.





Il a embrassé sa fille sur la tête tout en la tenant sur les photos. Il portait un jean gris et un pull bleu. Shilpa et Apurva ont été vus souriants sur une autre photo tenant leur bébé Ishaani. Shilpa tenait Ishaani tout en regardant directement dans l’objectif. Sa fille portait une robe blanche et rose avec un bandeau assorti.

“Omg je suis si heureux… félicitations les gars”, a commenté l’acteur Kishwer Merchant. “Omg appu et Shilpa… bénédictions, bénédictions et amour le plus pur à vous deux et à mon bébé Ishaan”, a écrit l’acteur Shilpa Shirodkar. Apurva et Shilpa Agnihotri ont embrassé la parentalité après 18 ans de mariage.

Les deux ont participé ensemble à l’émission de téléréalité Bigg Boss 7 de Salman Khan. Shilpa est devenu célèbre avec son rôle dans Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi et Apurva est devenu un nom connu avec son travail dans Jassi Jaissi Koi Nahin. Il a également joué avec Shah Rukh Khan et Mahima Chaudhry dans le film Pardes de Subhash Ghai.

(Entrée de l’ANI)