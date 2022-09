Apuia Ralte du Mumbai City FC se rend en Belgique pour s’entraîner avec Lommel SK

Dans un geste historique, Mumbai City peut confirmer que le milieu de terrain Lalengmawia ‘Apuia’ Ralte s’est rendu en Belgique pour un séjour d’entraînement de deux semaines avec notre club sœur Lommel SK.

Le joueur de 21 ans s’entraînera avec l’équipe belge où il pourra acquérir une importante expérience de football avec l’aide des entraîneurs et du personnel de Lommel SK dans un environnement d’entraînement immersif.

Kandarp Chandra, PDG du Mumbai City FC, a déclaré : « Grâce à notre association avec City Football Group, nous savions que cela ouvrirait la voie aux joueurs et aux entraîneurs pour avoir accès aux ressources collectives du groupe et cela me fait grand plaisir de pouvoir voir Apuia bénéficiez de l’expertise technique et du savoir-faire de nos amis de Lommel SK.

“C’est une indication que les talents de la ville de Mumbai seront encouragés et nourris au sein du groupe, ce qui peut potentiellement ouvrir des portes à d’autres pour qu’ils acquièrent également une expérience similaire.”

“Je tiens à remercier nos collègues de Lommel et de CFG pour avoir facilité ce stage de formation et nous souhaitons à Apuia le meilleur pour son séjour en Belgique.”

