Le milieu de terrain du NorthEast United FC Lalengmawia ‘Apuia’ Ralte a révélé pourquoi il portait le maillot numéro 45 pour les Highlanders.

« Non. 45 est mon numéro préféré à cause d’un homme – Mario Balotelli. Je l’aime beaucoup et j’admire sa confiance et son calme. Il ne panique jamais. C’est pourquoi j’ai choisi le numéro 45 pour mon maillot et je vais continuer avec », a déclaré le milieu de terrain Lalengmawia tout en partageant son admiration pour l’attaquant italien de 30 ans, vainqueur du titre de l’UEFA Champions League, de Serie A et de Premier League.

Et maintenant, l’homme lui-même, qui s’est fait un nom sous les couleurs de Manchester City, de l’Inter Milan, de l’AC Milan ainsi que du décompte national italien, s’est tourné vers les réseaux sociaux pour répondre aux commentaires d’Apuia.

Il a commenté le message du jeune Indien célébrant son titre de joueur émergent de la saison de l’ISL. Balotelli a publié trois émoticônes musculaires de flexion.

Lalengmawia, 20 ans, en raison de ses performances dans l’ISL, a été nommé dans la liste des 35 probables pour le prochain camp de l’équipe nationale senior indienne par l’entraîneur-chef Igor Stimac. Partageant ses réflexions sur le même sujet, Lalengmawia a déclaré qu’il était déterminé à donner le meilleur de lui-même et a remercié l’entraîneur-chef de «lui faire confiance».

«Je n’ai encore rien réalisé. J’ai été appelé comme probable et je n’ai pas encore été sélectionné. Mais je tiens à remercier l’entraîneur M. Stimac de m’avoir fait confiance et de m’avoir appelé pour l’équipe des probables. Je vais travailler dur pour le rembourser et donner le meilleur de moi-même. Je ferai de mon mieux pour rendre le pays fier », a déclaré Lalengmawia.

«Ce sera ma première fois à jouer pour l’équipe nationale. Il sera difficile de rivaliser avec les meilleurs joueurs du pays et il y aura de la pression, mais je dois travailler là-dessus car il s’agit de se mesurer les uns aux autres dans le football. Je vais devoir travailler plus que jamais car je devrai affronter les meilleurs du pays.

Le jeune a également mentionné que pendant la ligue, il avait reçu un message texte de l’entraîneur-chef lui-même et comment cela l’avait motivé davantage.

«En jouant à l’ISL, j’ai reçu un message de lui (entraîneur-chef Stimac). J’étais très heureux et surpris. Il m’a dit qu’il m’avait choisi comme probable pour le camp et comment je pouvais aider l’équipe. Je suis heureux et je travaillerai dur pour le rembourser de sa confiance en moi », a déclaré Lalengmawia.

Le milieu de terrain central a désormais bouclé deux campagnes avec le NorthEast United FC mais c’est aux Indian Arrows que son parcours dans le football professionnel a commencé. Il a parlé de la valeur de cette expérience et de la façon dont le temps de jeu l’a aidé à s’améliorer.

«Jouer pour Indian Arrows a été une étape importante pour tout le monde dans cette équipe. Dans la I-League, il y avait beaucoup de bons joueurs indiens et étrangers, et rivaliser avec les meilleurs nous a beaucoup aidés. Nous avons eu beaucoup de temps de jeu précieux, ce qui était très important pour nous pour nous améliorer », a déclaré Lalengmawia.

«Le temps de jeu et l’exposition des Arrows nous ont aidés à devenir de meilleurs joueurs et si nous n’avions pas eu cette expérience, je ne serais pas ici dans la vie à ce stade. Il est très difficile pour un joueur sans expérience et sans exposition de jouer au plus haut niveau car il y a beaucoup de pression lorsqu’il joue contre les meilleurs joueurs. Le temps passé avec les flèches nous a vraiment aidés à cet égard également.

Ancien international junior indien, Lalengmawia faisait partie de l’équipe indienne qui a pris part à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en 2017. Il l’a qualifiée d’« opportunité qui change la vie » et a rappelé les avantages d’avoir joué à l’historique événement et les nombreux matchs d’exposition contre une opposition de grande qualité.