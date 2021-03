Aptive Environmental Pest Control partage les conseils du printemps pour un été sans parasites

Les experts en lutte antiparasitaire encouragent les propriétaires à prendre des mesures dès aujourd’hui pour prévenir les ravageurs d’été

Aptive Environmental partage six étapes importantes pour un été sans parasites

Les experts en lutte antiparasitaire aptive encouragent les propriétaires à prendre des mesures dès aujourd’hui pour prévenir les ravageurs estivaux

Les experts en lutte antiparasitaire aptive encouragent les propriétaires à prendre des mesures dès aujourd’hui pour prévenir les ravageurs estivaux

PROVO, Utah, 4 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Avec le temps chaud au coin de la rue, Environnement Aptif , l’une des principales sociétés de lutte antiparasitaire aux États-Unis, fournit aux propriétaires des conseils de printemps pour prévenir les infestations indésirables de ravageurs cet été. Bien que différentes saisons apportent une variété d’insectes à chaque État, il est essentiel de prendre une longueur d’avance sur la prévention des ravageurs en été chaque printemps, selon les experts en lutte antiparasitaire d’Aptive.

«Les ravageurs se réveillent généralement après l’hivernage et commencent à se reproduire pour atteindre leur apogée en été chaque printemps, créant un potentiel pour de nouvelles infestations et le retour d’anciennes», explique Trent Frazer, directeur principal de l’assurance qualité chez Aptive Environmental. «Bien que nous encourageons toujours les attaques contre les ravageurs lorsqu’ils sont à leur plus faible en hiver, le printemps constitue une deuxième chance de devancer les infestations potentielles avant qu’elles ne battent leur plein en été.»

Dans le but d’aider les consommateurs à profiter de maisons et de cours sans parasites non seulement pendant les mois chauds de l’été, mais également tout au long de l’année, les experts d’Aptive recommandent les six étapes de nettoyage de printemps suivantes chaque année:

Éliminer les attractifs nuisibles: De la cour arrière au garage en passant par la cuisine et le garde-manger, l’élimination des environnements propices aux ravageurs est essentielle à la prévention des ravageurs. Cela comprend l’enlèvement de la végétation en décomposition de la cour, la taille des buissons, le contrôle des sources d’eau, le nettoyage du désordre, le nettoyage régulier à l’intérieur et à l’extérieur de la maison ainsi que le stockage et l’élimination appropriés des aliments. Par exemple, assurez-vous que tous les aliments du garde-manger sont correctement scellés dans des contenants hermétiques, que les surfaces sont toujours propres et que les déchets sont régulièrement retirés. Effectuer une vérification du périmètre: Les mois d’hiver peuvent être difficiles pour votre maison. Inspectez les périmètres intérieur et extérieur et réparez les éventuels points d’entrée. Cela comprend la fixation de trous ou de fissures dans les fondations de votre maison ainsi que l’étanchéité appropriée des écrans, des portes, des fenêtres, des cheminées, des tuyaux et plus encore pour empêcher les parasites indésirables d’entrer. Recherchez des signes d’infestation: Une clé pour prévenir les problèmes estivaux graves est de détecter les problèmes tôt. Gardez un œil sur les excréments de ravageurs, les marques de morsure ou les trous dans les emballages alimentaires ainsi que les spécifications noires sur les murs – ce sont tous des signes qui pourraient indiquer des infestations plus importantes. Le printemps est également le début de la saison des amours pour les insectes piqueurs comme les guêpes, les vestes jaunes et les ravageurs similaires tels que les mouches. Vous pouvez également voir un afflux de fourmis alors qu’elles commencent à quitter leurs colonies pour chercher de la nourriture. Ce sont tous des signes qu’il est temps d’embaucher un professionnel. Traitez votre maison le plus tôt possible: Bien que les experts d’Aptive pensent que l’hiver est le moment idéal pour commencer à traiter votre maison pour les problèmes estivaux, il est important de commencer à traiter le plus tôt possible – même avant de repérer les problèmes potentiels – pour anticiper la saison de reproduction estivale de pointe. Mettre en œuvre des solutions de lutte antiparasitaire personnalisées: Chaque maison, climat, agencement et environnement est différent, et chacun apporte ses propres problèmes potentiels de ravageurs. Les professionnels des services adaptés sont formés pour repérer les problèmes à l’avance et qualifiés pour développer des plans de protection saisonnière et des solutions adaptées à votre maison. Maintenir la propreté: Une bonne prévention des ravageurs nécessite des efforts continus. Gardez les ravageurs à distance en maintenant un environnement qui ne leur permet pas de prospérer. Bien que vous puissiez lancer la prévention estivale au printemps, ces efforts devraient se poursuivre tout au long de l’été et au-delà.

Pour la liste de contrôle ultime du nettoyage de la cour printanière, visitez le site Aptive Blog . Pour en savoir plus sur la lutte antiparasitaire Aptive Environmental, visitez www.GoAptive.com ou trouvez l’entreprise sur Facebook ( @AptiveEnvironmental ), Twitter ( @Go_Aptive ), Instagram ( @ Aptive.Environnement ) ou LinkedIn ( @AptiveEnvironmental ).

L’histoire continue

À propos d’Aptive Environmental

Aptive Environmental fournit des services de lutte antiparasitaire résidentiels et commerciaux respectueux de l’environnement dans plus de 4 735 villes d’Amérique du Nord. Elle était la plus jeune entreprise à figurer dans le Top 100 des lieux de travail américains de Glassdoor en 2019 et est classée parmi les meilleures entreprises du magazine Entrepreneur en Amérique. Aptive est également fier d’être membre du Pesticide Environmental Stewardship Program de l’EPA et s’est associé au «Nothing But Nets» de la Fondation des Nations Unies pour aider à arrêter la propagation du paludisme transmis par les piqûres de moustiques.

Contact médias:

Nicole Kubitz, 415-692-3059

Nicole.Kubitz@FinnPartners.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d101e53-8bd3-45f9-990b-23f625ba03a3