PROVO, Utah, 16 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Environnement Aptif , l’une des principales sociétés américaines de lutte antiparasitaire, démystifie quatre mythes courants sur les ravageurs d’hiver alors que les consommateurs se retrouvent dans des maisons «calmes» pour les vacances. Une croyance courante est que les insectes meurent par temps plus froid, mais selon les experts en lutte antiparasitaire d’Aptive, ce n’est pas le cas pour de nombreuses espèces. Parce que les ravageurs nichent souvent dans des endroits chauds et isolés, des pièces comme le sous-sol, le garage, le grenier et le stockage sont souvent victimes d’infestations de ravageurs pendant les mois les plus froids.

«Bien que la phrase populaire à cette période de l’année soit que ‘pas une créature ne bouge dans toute la maison’, l’équipe de professionnels d’Aptive sait que ce n’est pas toujours le cas, et c’est notre travail de faire en sorte que cela sonne vrai pendant les fêtes et au-delà », a déclaré Vess Pearson, PDG d’Aptive Environmental.

Avant les vacances, Aptive partage les quatre mythes les plus courants sur les ravageurs hivernaux ainsi que les faits:

MYTHE N ° 1: Les insectes meurent en hiver – Les ravageurs que vous avez vus il y a quelques mois ne sont pas «morts», ils hibernent ou «hivernent». Les meilleurs cacheurs d’hivernage comprennent les guêpes, les fourmis, les punaises et les grillons, ce qui peut entraîner des problèmes plus importants au printemps lorsque ces parasites se réveillent de leur longue sieste.

MYTHE # 2: L’activité des ravageurs cesse en hiver – Alors que certains ravageurs hivernent, d’autres comme les araignées, les cafards, les lépismes argentés, les scorpions, les rats, les souris et plus peuvent encore être visibles dans toute la maison. En fait, les araignées peuvent être plus fréquentes en hiver. De plus, dans de nombreux endroits aux États-Unis, les températures augmentent souvent de plus de 50 degrés en hiver, réveillant les ravageurs. Les insectes ont le sang froid, donc dès que la température dépasse leur capacité à se métaboliser, ils réapparaissent bientôt.

Fait amusant: les blattes peuvent survivre à des températures glaciales allant jusqu’à 15 degrés Fahrenheit et préfèrent vivre et se cacher à l’intérieur où la nourriture est abondante.

MYTHE N ° 3: Si vous ne pouvez pas voir les parasites, ils ne sont pas là – Chaque automne, les ravageurs font de leur mieux pour trouver une maison pour l’hiver – souvent appelée «rampe d’automne» – qui se trouve généralement dans des zones cachées de votre maison où elle est chauffée. Les cachettes hivernales préférées des ravageurs comprennent les coins, les fissures, les zones encombrées, dans les murs – même dans la pile de bois à côté de votre foyer.

MYTHE # 4: Vous n’avez pas besoin de lutte antiparasitaire en hiver – L’hiver est l’un des meilleurs moments pour traiter les ravageurs. Les ravageurs sont à leur plus faible lorsqu’ils hibernent ou hivernent et ne se reproduisent pas, ce qui est le moment idéal pour attaquer et prévenir les problèmes de ravageurs par temps chaud – ou, de réapparaître pendant que les beaux-parents sont en visite pendant les vacances.

CONSEIL D’EXPERT: «Une fois que les parasites trouvent une maison dans la vôtre, ils sont plus difficiles à éliminer. Alors que le meilleur moment pour prévenir les problèmes de ravageurs hivernaux est à l’automne, de manière optimale, le premier rendez-vous de lutte antiparasitaire de l’année devrait avoir lieu en hiver, lorsque les ravageurs tentent de survivre aux mois les plus froids », déclare Trent Frazer, vice-président des opérations d’Aptive Environmental. . «Les ravageurs hivernants sont à l’origine des ravageurs du printemps et de l’été, ce qui signifie que les soins préventifs à long terme commencent maintenant.»

