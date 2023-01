Apryl Jones nie s’être séparé de Taye Diggs bien qu’il ne le suive plus

Apryl Jones nie tout problème dans sa relation avec Taye Diggs, même après que le couple se soit désabonné sur les réseaux sociaux.

Taye Diggs a posté une vidéo sur Instagram cette semaine qui fait parler ses fans, dans laquelle il chante un air de victoire après la victoire de son fils au match de basket.

L’acteur a ensuite formulé une chanson décrivant tout ce qui se passait avec son processus de réflexion pendant le match.

Mais, malheureusement pour Diggs, beaucoup de ses téléspectateurs n’étaient concentrés que sur une seule chose en regardant sa vidéo : Où est Apryl ?

Bien sûr, l’absence de Jones sur l’une des vidéos de son petit ami ne signifie pas automatiquement qu’ils sont rompus, mais cela a poussé les fans à commencer à enquêter, lorsqu’ils ont découvert que le couple ne se suivait plus sur Instagram.

Heureusement pour les fans du couple, il semble que tout va bien, du moins, selon Apryl. Elle a parlé à The Shade Room de la rumeur de séparation, insistant sur le fait que leur désabonnement n’a rien à voir avec l’état de leur relation.

“#AprylJones indique clairement que tout va bien entre elle et #TayeDiggs”, a écrit TSR dans une exclusivité sur la situation. “Des rumeurs ont commencé à circuler hier soir selon lesquelles il pourrait y avoir des problèmes au paradis pour le couple après que les fans ont remarqué qu’ils se sont désabonnés sur Instagram.”

Leur message continue: “Apryl dit qu’elle et Taye se dirigent en fait vers Atlanta pour travailler ensemble sur un projet. L’actrice poursuit en expliquant que suivre et ne plus suivre les gens ne veut rien dire quand on est adulte.