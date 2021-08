April Ross et Alix Klineman remportent l’or en volleyball de plage aux Jeux olympiques

TOKYO – Le duo américain de beach-volley composé de la triple médaillée olympique April Ross et d’Alix Klineman a fait un pari et est devenu partenaire fin 2017, bien que Klineman ait moins d’un an d’expérience sur la plage. En fin de compte, le paiement était l’or olympique.

La campagne de Ross et Klineman à Tokyo a semblé sans effort – ils ont battu les Australiennes Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy 2-0 (21-15, 21-16) lors du match final et n’ont jamais perdu un set en quatre matchs éliminatoires. Un pari réussi prend généralement un peu de chance, mais pour Ross et Klineman, beaucoup d’efforts ont contrôlé leur destin.

« Je pense que parfois les gens veulent se sentir en confiance avant le match et avoir l’impression que tout se passera bien », a déclaré Klineman. « Mais nous sommes en quelque sorte entrés dans la mentalité opposée et avons juste autant de respect pour cette équipe parce qu’elle est si bonne, s’attendant à une bataille, s’attendant à ce que les points soient vraiment difficiles, je pense que cela nous a aidés à nous préparer pour ce match. Cela nous a juste aidés à jouer de notre mieux.

Malgré leur succès dans la catégorie olympique, Ross et Klineman ont refusé de sous-estimer Artacho del Solar et Clancy. Selon volleyballmag.com, les équipes se sont affrontées cinq fois avant de se rencontrer aux Jeux olympiques avec les Australiens détenant une avance de 3-2. Artacho del Solar et Clancy ont remporté le match le plus récent le 1er mai en demi-finale du tournoi quatre étoiles FIVB de Cancun.

Entre leur match de demi-finale olympique jeudi et leur match final vendredi, Ross et Klineman ont parcouru au moins quatre heures de vidéo pour s’étudier eux-mêmes et leur adversaire. Klineman a développé un penchant pour les films croquants alors qu’elle passait du volleyball en salle au volleyball de plage.

« J’ai l’impression qu’il y a tellement de choses à apprendre et donc quand je me prépare pour un match, il n’y avait pas vraiment de chose comme regarder trop de vidéos », a déclaré Klineman. « J’ai l’impression que séparer les petites tendances ne peut pas faire de mal. »

COMPTE DES MÉDAILLES OLYMPIQUES :Voici comment chaque pays se comporte aux Jeux d’été

DÉCOMPTE DES MÉDAILLES AMÉRICAINES :Liste complète de toutes les médailles de l’équipe américaine aux Jeux d’été

Ce qui ressemblait à la perfection sur le sable a pris des années de préparation, y compris les moments précédant le début de chaque match. Ross et Klineman « s’échauffent » pendant une heure, ce qui, selon Klineman, ressemble plus à une véritable pratique qu’à une brève période d’acclimatation.

Ensemble, ils profitent de chaque occasion pour s’améliorer encore un peu avant le coup de sifflet et le début du match.

« L’histoire amusante, c’est que lorsque nous nous entraînions avant le début du tournoi, Alix était extrêmement frustrée par son service et avait l’impression qu’elle ne pouvait pas y participer », a déclaré Ross. «Dans la dernière ligne droite, elle a continué et a continué à croire et son service, en particulier lors des deux derniers matchs, était énorme. Tout n’était pas homogène et ne s’est pas déroulé comme prévu.

La mouture a permis à l’équipe américaine de remporter le succès contre l’Australie. Dans le premier set, Klineman et Ross ont entamé une course précoce de 5-0 pour prendre une avance de 7-2 dans le premier set et l’Australie n’a jamais été en mesure de prendre l’avance en 20 minutes de jeu.

Après avoir perdu deux points au début du deuxième set, Ross et Klineman ont refait surface 10-0. Martacho del Solar et Clancy ont tenté de prendre la tête, réduisant l’écart à 16-13, mais l’équipe américaine l’a emporté. Au total, Ross a contribué neuf points d’attaque et Klineman a terminé avec dix points d’attaque et deux points de blocage.

« Cela ne semblait pas dominant », a déclaré Klineman. « Nous devons travailler très dur pour gagner des points contre l’équipe australienne. Je suis tellement fier que nous ayons cru que nous pouvions le faire. C’est l’équipe qui nous a causé beaucoup de problèmes dans le passé. Nous sommes allés là-bas et avons tout mis là-bas. Nous avons fait confiance à notre capacité.

Médaillé d’argent à Londres en 2012 et médaillé de bronze à Rio en 2016, Ross a donné une chance au nouveau venu Klineman. Klineman a donné à Ross son meilleur effort pour passer de l’intérieur à l’extérieur. À la fin de la période quadriennale prolongée, ils se sont donnés la fin du livre de contes qu’ils s’apprêtaient à accomplir.

Les protocoles COVID-19 ont rendu leur moment sur le podium unique par rapport aux autres Jeux – ils ont pu accrocher leurs médailles d’or autour du cou de l’autre au lieu qu’un officiel des Jeux olympiques le fasse pour eux.

«J’étais vraiment excité quand j’ai réalisé que je devais le mettre sur elle et qu’elle devait le mettre sur moi. J’ai l’impression que nous avons tous les deux essayé de nous soutenir dans ce partenariat autant que nous l’avons fait », a déclaré Klineman. « C’était un moment vraiment spécial. »

Aujourd’hui, les États-Unis ont remporté l’or dans quatre des cinq derniers tournois olympiques féminins de volleyball de plage. Ross ajoute à sa collection et consolide sa place dans l’histoire de la plage américaine en tant que l’une des quatre joueuses sans distinction de sexe avec plusieurs médailles olympiques (Kerri Walsh Jennings, Misty May-Treanor et Karch Kiraly sont les autres). Klineman remporte sa médaille d’or après ses premiers Jeux olympiques.

Ces distinctions ne sont pas venues par hasard. Avec une préparation inlassable, Ross et Klineman ont fait en sorte que chaque risque au début de leur voyage vaille la peine d’être pris.

« Je suis tellement reconnaissant que les choses se soient bien passées », a déclaré Klineman. « Nous avons tout mis en place et cela a été une fin de conte de fées et une expérience de rêve pour nous. »