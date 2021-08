April Ross et Alix Klineman garantissent la médaille olympique aux Jeux d’été de 2021

TOKYO – Pour April Ross et Alix Klineman, le duo américain de beach volley en finale, le rêve d’une médaille d’or olympique a commencé par un risque.

En 2017, Klineman, 31 ans, a abandonné une vie de volley-ball en salle et s’est concentrée exclusivement sur la plage. L’ancienne élève de 6 pieds 5 pouces de Stanford visait les Jeux olympiques malgré l’absence d’expérience internationale en volleyball de plage.

Ross, 39 ans, avait un héritage sur le sable. Après avoir remporté l’argent aux Jeux olympiques de Londres en 2012 avec Jennifer Kessy et le bronze aux Jeux olympiques de Rio en 2016 avec Kerri Walsh Jennings, Ross a cherché un nouveau partenaire. Puis, après s’être séparé de Lauren Fendrick, sa coéquipière en 2017, Ross a franchi le pas et a rejoint Klineman plus tard dans l’année.

« Quand vous travaillez pour quelque chose comme ça, vous avez besoin de quelqu’un qui va travailler ses fesses tous les jours et avoir un feu sous les fesses », a déclaré Ross. «Je connaissais son histoire et je savais qu’elle venait à la plage pour participer aux Jeux olympiques. Prendre un tel risque pour elle-même, je savais que ça allait être un énorme facteur de motivation.

Alors que Klineman n’avait pas de point FIVB à son nom, Ross a reconnu son potentiel dès le début. Le physique, l’éthique de travail, l’intelligence et l’intensité du nouveau venu ont impressionné Ross. Lorsqu’il s’agissait de briser les vieilles habitudes et les techniques mieux adaptées au jeu en salle, Klineman a essayé, échoué, disséqué le film et réessayé le lendemain.

« Je pense que la chose la plus importante était de s’y tenir et d’être vraiment persistant et d’aller tous les jours avec tous les efforts et l’intensité que j’avais et de croire que je pourrais éventuellement apporter les changements que j’essayais d’apporter », a déclaré Klineman.

Les gains s’accumulent rapidement pour les nouveaux partenaires

Klineman ne voulait pas laisser tomber son partenaire permanent. Ross a déclaré que les efforts inlassables de Klineman l’avaient rendue encore plus difficile.

« Alix a étudié le jeu plus que quiconque que j’aie jamais connu », a déclaré Ross. « Elle rentrait chez elle et regardait une tonne de vidéo et je me dirais, eh bien, je ferais mieux de rentrer à la maison et de regarder la vidéo aussi. »

Bien que la transition ait pris du temps, le succès international est venu rapidement. Le duo a remporté son premier tournoi, le FIVB Dela Beach Open à La Haye, aux Pays-Bas, en janvier 2018.

Ross n’a jamais douté de son jumelage avec Klineman, mais commencer leur carrière ensemble en force a solidifié leur décision.

« C’était juste un peu comme, ‘Eh bien, duh' », a déclaré Ross.

« Comme, d’accord », a ajouté Klineman. « Nous avons fait le bon choix. »

Les victoires ne cessaient de s’accumuler. Au cours de l’AVP Pro Beach Volleyball Tour 2018, Klineman et Ross ont remporté quatre tournois. Plus tard cette année-là, ils ont remporté l’or à l’Open de Yangzhou, leur deuxième tournoi FIVB. En 2019, ils ont remporté l’argent aux championnats du monde.

Puis 2020 a vu trois autres victoires en tournoi AVP, et au cours de la saison 2021 abrégée, Klineman et Ross ont gagné une fois et ont pris la troisième place deux fois. La fondation qu’ils ont établie sur la scène internationale en tant que paire n ° 2 au monde s’est traduite par leur jeu dominant aux Jeux olympiques de Tokyo.

Ross et Klineman ont remporté six sets consécutifs en trois matchs éliminatoires pour se garantir une médaille d’argent ou d’or olympique.

« C’est le sentiment le plus incroyable et nous en avons rêvé », a déclaré Klineman. « C’est ce pour quoi nous avons travaillé chaque jour. Mais juste parce que vous travaillez pour cela et juste parce que vous faites tout ce que vous pouvez ne signifie pas que cela arrive. Donc le fait que tout se mette en place, c’est tellement magique. »

Se mettre en face avec de gros blocs

Lors de leur victoire 2-0 en demi-finale contre la paire suisse d’Anouk Verge-Depre et Joana Heidric, Ross et Klineman ont montré ce qui rend leur partenariat spécial. Les deux ont affiché leurs prouesses offensives, alors que Ross a terminé avec 15 points d’attaque et Klineman en a ajouté neuf. Klineman, qui a été nommé meilleur bloqueur de l’AVP en 2018 et 2019, a contribué quatre points de blocage.

« Je pense qu’Alix a vraiment pris le relais avec son blocage et c’était une clé énorme pour notre plan de match », a déclaré Ross. « Alors elle s’est vraiment mis dans leur visage et les a beaucoup touchés. »

Même si Ross savait à quoi s’attendre avant ses troisièmes Jeux olympiques, elle a admis que le tournoi ne devient pas plus facile avec le temps. C’est pourquoi la perspective de remporter une médaille est toujours aussi excitante qu’elle l’était lorsque Ross s’est lancée pour la première fois dans son parcours olympique. Ils auront cette opportunité en finale vendredi lorsqu’ils affronteront les Australiennes Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy.

Gagner l’or avec Klineman serait la récompense parfaite pour un investissement majeur.

« Elle a travaillé si dur pour arriver là où elle est », a déclaré Ross. « Je ne voulais pas la laisser tomber. Je pense que le fait que nous soyons dans le match pour la médaille d’or est exactement ce que nous voulions l’un pour l’autre.