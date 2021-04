Une photo publiée sur les réseaux sociaux par April Hunter de ses vacances aurait pu la conduire en prison.

« Il a fini dans tous les journaux en disant: » Boxer risque la prison « », raconte-t-elle. Sky Sports.

Hunter embrassait sa petite amie Jenny Hogg sur la photo, et elle a légendé le message: « Il est illégal d’être gay aux Maldives et dans d’autres pays musulmans encore de nos jours.

Image:

Le cliché des vacances de Hunter a attiré l’attention des médias mondiaux, mais elle dit qu’elle et sa petite amie Jenny Hogg ont toujours été « très ouvertes » sur qui ils sont



« Quoi qu’il en soit, c’est notre pensée. »

La publication sociale a fait la une des journaux dans le monde entier en février 2020 et a suscité des éloges pour Hunter pour sa fierté et sa visibilité.

Elle réfléchit maintenant: « Vous pouvez être fouillé ou huit ans de prison pour être gay aux Maldives ».

Hunter a depuis été reconnu avec une nomination aux DIVA Awards 2021, les gagnants devant être annoncés jeudi soir. La cérémonie est un point central de la Semaine de la visibilité lesbienne, qui célèbre le travail et l’activisme des femmes LGBT + dans la société.

La liste restreinte de la catégorie Sport reflète ceux dont «les réalisations ont contribué à promouvoir l’égalité et l’inclusion sur et hors du terrain».

Hunter plaisante: « Pensez-vous que c’était à cause de l’image des Maldives?

« Jen et moi sommes très ouverts. C’est bien quoi [the DIVA Awards] font – permettant aux gens d’être ce qu’ils veulent être.

« C’est un âge différent maintenant, n’est-ce pas? »

La joueuse de 25 ans est invaincue lors de ses trois premiers combats d’une carrière qui a débuté il y a un an et demi. Elle a gagné vendredi soir dernier en Espagne contre Elsa Hemat par décision majoritaire et espère revenir sur le ring en juin dans sa ville natale de Newcastle.

Elle a un allié en Tony Bellew, l’ex-champion des poids cruiser qui est maintenant son manager.

En septembre dernier, Bellew a posté fièrement au mariage de son frère, qui est gay, ce qui « était vraiment positif », selon Hunter.

Bellew est également bon pour un discours d’encouragement, comme dans la préparation de la victoire de Hunter sur le Français Hemat à Barcelone. Elle rit: « Son conseil pour moi était: » Pique-lui la tête! « »

C’est une ancienne joueuse de football qui figurait autrefois dans les livres de Newcastle United jusqu’à ce qu’une grave blessure au genou ait réduit ses espoirs et conduit à une spirale descendante de sa santé mentale.

C’est ainsi qu’elle a découvert la boxe, raconte-t-elle: «Je viens juste d’aller à la gym pour perdre du poids. J’avais pris du poids après m’être blessé au genou par le football.

«J’en suis tombé amoureux – lors de ma première séance, je me suis battu avec les gars.

Image:

Hunter s’entraîne maintenant à la Rotonde de Liverpool mais espère se battre à nouveau dans sa ville natale de Newcastle au début de l’été.



« Même quand j’étais terrible, je disais: » Je veux être un champion du monde « .

«Cela m’a évité de suivre un mauvais chemin. Cela m’a permis de rester sur la bonne voie.

«J’étais un tearaway.

« Vous entendez beaucoup de gens avec cette histoire. La boxe garde les gens dans la bonne direction. »

La Semaine de la visibilité lesbienne se déroule du lundi 26 avril au dimanche 2 mai.

Sky Sports est membre de TeamPride qui soutient la campagne Rainbow Laces de Stonewall. Votre histoire d’être LGBT + ou un allié pourrait aider à faire du sport le jeu de tous. Pour en discuter davantage, veuillez nous contacter ici.