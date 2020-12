Un ancien recruteur de la diversité noire chez Google dit que l’entreprise est « raciste » dans ses pratiques d’embauche et affirme que le géant de la technologie l’a licenciée pour ses efforts visant à améliorer la représentation des minorités.

April Christina Curley, qui est noire et queer, a commencé à travailler chez Google en 2014 avec l’objectif spécifique de « modifier fondamentalement la relation (ou l’absence de relation) que Google entretenait avec les collèges et universités historiquement noirs, « affirmant que le géant de la technologie l’avait auparavant » JAMAIS embauché un étudiant de HBCU dans un rôle technique.

Elle affirme que ses efforts pour promouvoir les candidats noirs et bruns se sont régulièrement heurtés à la résistance des responsables du recrutement et qu’elle aurait été soumise à un traitement dégradant, comme se faire dire que son accent de Baltimore était un « handicap » qu’elle devrait divulguer en interne.

Lundi soir, elle s’est rendue sur Twitter pour expliquer dans un long fil de discussion ses efforts pour recruter des candidats, la prétendue résistance de Google et les raisons pour lesquelles elle pense avoir été licenciée.

April Christina Curley, ancienne recruteur de la diversité chez Google, accuse le géant de la technologie de lui avoir montré la porte parce qu ‘« ils étaient fatigués de m’entendre les appeler sur leurs taureaux racistes ***’ ‘

Elle a été licenciée il y a un peu plus de trois mois et essaie toujours d’accepter le licenciement

« La raison pour laquelle Google n’a jamais embauché un étudiant de HBCU tout droit sorti du premier cycle dans l’un de ses rôles clés en ingénierie est parce qu’ils ne croyaient pas que le talent existait dans ces institutions – jusqu’à ce que je me présente », a-t-elle écrit.

Curley a tweeté comment, après avoir commencé à travailler chez Google, elle a rapidement pris conscience de « tous les racistes mis en place pour garder les étudiants noirs et bruns hors de leur pipeline », affirmant qu’elle « appelait régulièrement des pratiques de recrutement louches telles que le « dépistage ». «curriculum vitae d’étudiants avec des noms d’école / université« inconnus ».

« Dans de nombreux cas, les ingénieurs de Google qui interrogeaient des candidats HBCU laissaient des commentaires dégradants et absolument insultants sur les étudiants, ce qui entraînerait finalement un rejet au stade du comité de recrutement », affirme-t-elle.

Curley affirme que Google a essentiellement ignoré les applications des collèges et universités historiquement noirs

Curley suggère que son « plaidoyer catégorique en faveur des étudiants noirs et bruns pour qu’ils soient considérés équitablement et à juste titre pour des postes chez Google » a entraîné « des abus actifs et des représailles de la part de plusieurs gestionnaires qui l’ont harcelée.

«Dans plusieurs cas, les étudiants ont été interrogés DANS LES INTERVIEWS sur la qualité du programme d’informatique qu’ils recevaient à leur HBCU et critiqués pour« ne pas répondre à la barre »par rapport aux« institutions blanches d’élite ».

« Mon responsable de niveau saut, une femme blanche, m’a dit VERBATIM que ma façon de parler (souvent avec un fort accent de Baltimore) était un handicap que je devais divulguer lorsque je rencontrais des gens en interne », a-t-elle écrit.

«Cette femme blanche m’a également dit qu’elle ne se sentait jamais à l’aise de soutenir mon travail parce qu’elle était« intimidée »par moi et ne me considérait donc jamais comme des opportunités de leadership.

En outre, Curley a poursuivi en alléguant qu’un autre manager « avait eu un ego meurtri de JUMP lorsque j’ai refusé de discuter de ma sexualité avec lui », expliquant qu’il lui avait un jour demandé avec lequel de ses collègues elle coucherait.

Curley pense que grâce à ses actions, plus de 300 étudiants noirs et bruns des HBCU ont été embauchés dans des postes d’ingénieur.

« Malgré les mesures de performance STELLAR qui peuvent être soutenues par plusieurs points de données, j’ai été à plusieurs reprises refusée des promotions, ma rémunération a été réduite, placée sur des plans d’amélioration des performances, refusée des opportunités de leadership, criée dessus, exclue intentionnellement des réunions, etc. », a-t-elle déclaré. «En fin de compte, mon dernier manager, son manager et les RH ont décidé que la meilleure façon de me faire taire était de me renvoyer.

Curley affirme que ses actions ont abouti à l’embauche de plus de 300 étudiants noirs et bruns des HBCU qui ont été embauchés dans des rôles d’ingénieur.

«Je pourrais écrire pendant des jours sur toutes les pratiques de recrutement et d’embauche terriblement racistes que j’ai vues chez Google, AVEC DES REÇUS», a-t-elle conclu.

«Je vais m’arrêter ici pour aujourd’hui et résumer mon sentiment en disant F *** GOOGLE ET F *** THE WAY GOOGLE TRAITE LES FEMMES NOIRES et LES PEUPLES NOIRS. ILS NE VEULENT PAS DE TALENT NOIR.

À la suite des tweets de Curley, la fondatrice et PDG de HBCU 20×20, Nicole Tinson, qui dirige une organisation qui « prépare et met en relation des étudiants noirs et des diplômés pour des emplois et des stages de qualité », a annoncé qu’elle annulait immédiatement son partenariat avec Google.

« Nous refusons de nous associer à une entreprise qui continue d’évincer / de manquer de respect aux Noirs. Les Noirs méritent mieux et il est clair que Google n’a pas trouvé le besoin de faire mieux, a écrit Tinson. « Nous n’encourageons pas le travail ou les stages chez Google. »

Un porte-parole de Google n’a pas renvoyé une demande de commentaire de DailyMail.com.