Après Xiaomi, Oppo taquine sa technologie de charge aérienne sans fil qui alimentera le smartphone en direct

Oppo a présenté sa nouvelle technologie de charge sans fil lors du Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2021. La solution Wireless Air Charging alimente la batterie sans fil même lorsque l’appareil est en l’air, sans aucun câble. La nouvelle technologie de recharge aérienne sans fil d’Oppo a été présentée dans une vidéo, et la société est susceptible d’améliorer la solution avant de la déployer commercialement. Le rival national d’Oppo, Xiaomi, avait également lancé une technologie de recharge sans fil à air similaire en janvier. Xiaomi l’a appelée la technologie Mi Air Charge.

La nouvelle technologie Oppo Wireless Air Charging a été présentée dans le cadre de son nouveau projet de charge flash: The Flash Initiative. Dans la vidéo, nous pouvons voir le smartphone à écran OLED enroulable OPPO X 2021 sur un socle de chargement en bois. Le téléphone commence à se charger dès que l’appareil touche les surfaces. Cependant, la batterie continue de s’allumer même lorsque l’appareil est soulevé à quelques centimètres de la surface. Il est probable que le rayon de la solution de charge sans fil soit limité à une petite distance.

Oppo, contrairement à Xiaomi, n’a fourni aucun détail sur la technologie de charge aérienne sans fil de nouvelle génération, dévoilée au MWC 2021. Xiaomi avait précédemment déclaré que sa technologie de charge à distance est capable de fournir seulement 5 W de puissance à un seul appareil sur une distance de quelques mètres. Le Xiaomi Mi Air Charge dispose de cinq antennes d’interface de phase pour déterminer la position de votre appareil mobile.

Notamment, Oppo a annoncé plus tôt aujourd’hui un partenariat avec Anker, FAW-Volkswagen et NXP Semiconductors pour étendre sa technologie de charge flash VOOC aux accessoires de charge, aux automobiles et aux espaces publics, respectivement. La société dans un communiqué a déclaré que chaque société partenaire travaillerait avec des conceptions techniques propriétaires développées par Oppo dans le cadre de l’Initiative Flash. « Le laboratoire de certification technologique CTTL (China Telecommunication Technology Laboratory) testera et certifiera tous les produits partenaires fabriqués avec la technologie de charge flash VOOC », avait ajouté la société.