Après Uvalde, une enseignante de maternelle s’entraîne à porter une arme à l’école

À Sandy Hook Elementary à Newtown, dans le Connecticut, en 2012, le premier appel au 911 a été passé après environ cinq minutes et les premiers agents sont arrivés à l’école moins de quatre minutes plus tard. Pourtant, 20 enfants et six adultes ont été tués. À Parkland, en Floride, le tireur a tué 17 personnes en un peu moins de six minutes.

Même à Uvalde, où la police a été critiquée pour avoir attendu sur place pendant plus d’une heure, le tireur aurait tiré plus de 100 coups dans les trois premières minutes, selon un rapport de l’État.

“Le temps est tout ce qui compte”, a déclaré M. Irvine. “C’est si simple.”

Sur les huit employés de l’école en formation, Mandi était à certains égards une anomalie. Elle était la seule femme du groupe. Plusieurs autres étaient des administrateurs – un surintendant, un directeur – plutôt que des enseignants.

À d’autres égards, elle était typique.

Tout le monde était à l’aise avec les armes à feu. Mandi a décrit la chasse avec son mari et le tir sur un champ de tir le week-end. Elle a dit qu’elle avait suivi d’autres cours sur les armes à feu, y compris une formation sur le port dissimulé, l’une des conditions préalables pour participer à FASTER.

Comme d’autres, elle a travaillé dans une zone rurale, où le port d’armes à feu dans les écoles est plus courant, en partie à cause des temps de réponse plus longs de la police. Un groupe de la formation, de l’Oklahoma, a estimé que le temps de réponse dans sa zone était d’au moins 22 minutes.

“La dernière chose que je veux, c’est que les gens pensent que nous ne sommes qu’un groupe d’enseignants qui lancent des armes à feu et qui veulent une excuse pour porter des armes à feu dans les écoles”, a déclaré Mark, un enseignant de collège de l’Ohio qui a décrit la mesure du couloir de son école pour déterminer jusqu’où il devait apprendre à tirer.