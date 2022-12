Après Urfi Javed, Munmun Dutta dénonce les paparazzi pour avoir fait des “commentaires behuda” à son sujet [Watch]

Munmun Dutta, qui est devenue familiale avec son rôle de Babita dans la populaire sitcom Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma, s’en est pris aux paparazzi qui auraient fait des commentaires dérangeants à son sujet en marge des ITA Awards 2022.

Alors que Munmun était occupé à interagir avec les médias, l’actrice s’est énervée après avoir entendu quelqu’un des paparazzi faire des commentaires à son sujet. Cependant, Munmun ne l’a pas laissé passer si facilement.

Elle a appelé les paparazzis pour leurs actions et a dit : “Aur yeh jo peeche se comments karte hain jo sunai deta hai baad mein inko videos mein woh comments karna band kare… jo behuda peeche se comments karte hain.”

Après avoir claqué les paparazzi, Munmun a poursuivi en parlant de la fonction de récompense et de la façon dont elle se sent honorée d’y être associée pendant longtemps. Elle a également déclaré qu’elle était également ravie d’être nominée cette année et a informé qu’elle remettait un prix lors de la cérémonie.

Avant Munmun, Urfi Javed avait brutalement critiqué les paparazzi pour avoir fait des commentaires négatifs sur ses tenues risquées. Urfi a averti les photographes que s’ils veulent faire de tels commentaires désobligeants, ils peuvent le faire pour leurs mères, leurs sœurs et leurs petites amies, mais pas pour elle.

Pendant ce temps, il y avait des rapports selon lesquels Munmun prévoyait de quitter l’émission Taarak Mehta. Les rumeurs allaient bon train selon lesquelles l’actrice voulait participer à la saison 2 de Bigg Boss OTT puisqu’elle était une grande fan de l’émission de téléréalité controversée.

D’autre part, Raj Anadkat, qui jouait Tapu, a récemment annoncé sa sortie de la série et a remercié ses fans de l’avoir soutenu. Auparavant, Shailesh Lodha, qui jouait Taarak Mehta, avait quitté la série car il n’était pas satisfait de son rôle.