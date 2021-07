Après une vidéo virale sur la plage, Nidhi Bhanushali, célèbre pour ‘TMKOC’, est magnifique alors qu’elle exécute des asanas de yoga sous l’eau

Il est indéniable que l’acteur de « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah » Nidhi Bhanushali alias Sonu Atmaram Bhide est populaire parmi les téléspectateurs malgré son départ de la série en 2019. De plus, il ne fait aucun doute que Nidhi Bhanushali, qui bénéficie d’un suivi impressionnant sur les réseaux sociaux est une diva assez enchanteresse, étant donné que l’acteur de ‘TMKOC’ parvient à envoûter ses fans avec chaque photo et vidéo d’elle.

Mercredi, Nidhi, qui a traité les fans avec des photos et des vidéos de ses rencontres avec la «vie sauvage», de son voyage sur la route, de ses activités en forêt, et parfois aussi de ses vidéos en bikini ou s’amusant à se baigner dans un étang, l’a prise Instagram poignée pour partager une vidéo plutôt belle exécutant des asanas de yoga sous l’eau.

Nidhi Bhanushali était magnifique alors qu’elle plongeait dans la piscine, se calmait avec un yoga asana, puis aimait être sous l’eau alors qu’elle glissait sensuellement dans l’eau claire. Vêtue d’un haut noir et d’un bas rouge, Nidhi a stupéfié les fans avec ses compétences sous-marines et les a laissés en redemander en terminant la vidéo en affichant son moi impeccable avec un tourbillon.

Jetez un œil à la vidéo de Nidhi Bhanushali ici :

Plus tôt, Nidhi, la célébrité de «Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah», a enflammé Internet avec sa photo prenant la pose pour l’appareil photo tout en portant une robe bleue à col profond. Rayonnant dans son profil droit, l’acteur était magnifique dans un rouge à lèvres rouge. Pour compléter le look, elle a séparé ses cheveux d’un côté de son visage et a enfilé des bijoux géniaux sur son front. Tout en partageant la photo, elle a sous-titré le message, « Allez, brûle un moment. »

Les fans sont devenus gaga après avoir vu la photo de Nidhi et ont laissé tomber des emojis de cœur, d’amour et de feu dans la section des commentaires. « Annnnnndddddd….. magnifique », a écrit un utilisateur a commenté, « Trop mignon… Awwwww. » Se référant à son personnage de ‘TMKOC’ Sonu, un utilisateur a écrit: « Beau look cher sonu. »

Regardez la photo ici :

Nidhi a commencé sa carrière d’actrice en tant qu’enfant artiste. Elle a quitté ‘TMKOC’ en 2019 pour poursuivre des études supérieures. Depuis lors, le rôle est joué par l’acteur Palak Sidhwani. Avant Nidhi, le personnage de Sonu a été écrit par Jheel Mehta.