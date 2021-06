Après une vidéo virale sur la plage, la dernière photo de Nidhi Bhanushali, célèbre de « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma », prend d’assaut Internet

Le grand fan de Nidhi Bhanushali après ces jours a rendu ses dernières photos et vidéos virales. On l’a vue publier régulièrement des mises à jour de ses voyages, notamment des photos en bikini, une nouvelle coiffure et bien plus encore.

Récemment, Nidhi est allée sur son Instagram et a posté une photo d’elle debout devant des lotus à Osho Andand Asharam, Madhavpur.

L’acteur peut être vu avec un look décontracté portant un haut sans manches avec un short en jean et des tongs. Surmontant le tout d’un large sourire, Nidhi pose pour une photo joyeuse.

Elle a sous-titré le message comme » Lotuses et moi » suivi d’un hashtag #DiaryOfTheGadaboutPilgrims.

Les fans ont adoré le post et ont comblé le post d’amour. Les internautes étaient de tout cœur pour Nidhi.

Récemment, Nidhi a publié une vidéo de plage qui est devenue virale.

Elle a sous-titré le message comme « Shades of Sunset ». Les couchers de soleil pendant la mousson sont d’un tout autre genre de beauté. Le soleil se cache derrière le nuage avant qu’il ne soit temps de se coucher et le ciel se remplit d’un million de jolies couleurs jusqu’à ce qu’il fasse noir. #gadaboutpilgrims »,

Non seulement cela, mais plus tôt, Nidhi est devenu viral pour avoir enfilé un bikini chaud que tout le monde aimait sur Internet.

Pour les non-savants, après que Nidhi ait quitté ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashma’, elle a été remplacée par Palak Sidhwani. Cependant, les fans de Nidhi et son association avec le personnage ‘Sonu’ n’ont pas disparu. Les internautes commentent souvent demander à Nidhi de revenir dans l’émission.