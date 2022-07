Après une transformation choquante, Adnan Sami supprime tous les messages d’Instagram, dit Alvida ; les fans ont des réactions extrêmes

Adnan Sami, qui a récemment choqué tout le monde avec sa transformation radicale a encore une fois laissé les internautes sous le choc. Il a supprimé tous ses messages d’Instagram. Adnan Sami n’a qu’un seul message sur son Instagram, et il a également attiré l’attention des masses. Les fans sont sous le choc de savoir pourquoi Adnan supprimerait tous ses messages d’Instagram. Découvrez l’intégralité du rapport ci-dessous :

Adnan Sami supprime tous les messages d’Instagram

Dans une tournure choquante des événements, le chanteur populaire Adnan Sami a supprimé tous les messages d’Instagram. Il avait environ 2000 messages si l’on en croit les rapports. Cependant, il a tout supprimé. Qu’il les ait archivés ou supprimés, je ne peux pas le dire. Cependant, cela a sûrement laissé les fans d’Adnan sous le choc. De plus, Adnan n’a partagé qu’un seul message qui dit Alvida. Qu’il quitte Instagram ou qu’il change de nom, on ne le sait pas encore.

Le dernier message d’Adnan attire l’attention

Adnan Sami a posté une courte vidéo qui dit Alvida. Les fans se demandent ce qui est arrivé à Adnan et pourquoi un tel message. Ils se demandent si tout va bien avec le chanteur. “Est-ce que ça va ?”, “Est-ce que tout va bien ?”, “Pourquoi dites-vous alvida ? Nous vous aimons ici”, “Ne nous faites pas peur, c’est pour une chanson ?” sont quelques-unes des réactions des internautes et des fans d’Adnan. Certains fans ont dit qu’ils seraient au moins heureux de voir son message et ont demandé de ne pas les effrayer.

La transformation radicale d’Adnan Sami

Tout récemment, Adnan Sami avait laissé tout le monde sans voix avec sa transformation physique. Le hitmaker Tera Chehra, Bheegi Bheegi et d’autres chansons ont perdu des tonnes de poids. Il a également affiché son avatar maigre sur les réseaux sociaux. Les fans l’avaient comblé d’amour et d’adulation.