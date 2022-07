Après une sortie médiocre à la Coupe du monde FIH, Savita vise un “nouveau départ” au CWG 2022

Barcelone : La skipper de l’équipe indienne de hockey féminin Savita est déterminée à faire un revirement lors des prochains Jeux du Commonwealth de Birmingham après sa participation médiocre à la Coupe du monde de la FIH.

L’Inde a terminé neuvième avec la Chine à la Coupe du monde.

« Malheureusement, nous n’avons pas pu jouer à notre plein potentiel lors de la Coupe du monde féminine de hockey de la FIH. Mais nous sommes très déterminés à redresser notre forme aux Jeux du Commonwealth 2022.

“Nous avons une excellente équipe avec un équilibre fantastique entre joueurs expérimentés et jeunes. Nous prendrons un nouveau départ au CWG 2022 et je suis certain que nous pourrons affronter les meilleures équipes de la compétition », a déclaré Savita.

Selon le capitaine, l’équipe joue bien mais elle doit peaufiner quelques petites choses pour commencer à gagner régulièrement.

“Nous devons améliorer quelques aspects de notre jeu et nous nous concentrerons sur cela dans la perspective du CWG 2022. Je pense que nous avons bien joué, mais il suffit de peaufiner quelques éléments dans notre jeu pour commencer à gagner des matchs. constamment », a-t-elle ajouté.

L’équipe indienne est partie lundi pour Londres d’où elle se rendra à Birmingham le 23 juillet, après un stage à Nottingham.

Les Jeux du Commonwealth se dérouleront du 28 juillet au 8 août, et l’équipe indienne de hockey ouvrira sa campagne contre le Ghana le 29 juillet, premier jour de compétition.

