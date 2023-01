Après une semaine chaotique, McCarthy fait face à une nouvelle bataille alors que la Chambre vote sur le paquet de règles

Après cinq jours de chaos et 15 tours de votes au sol, le président nouvellement élu de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, devrait faire face à un défi instantané lundi alors que la Chambre vote sur un nouveau paquet de règles.

Une poignée de républicains de l’establishment ont indiqué dimanche qu’ils pourraient suspendre leur soutien aux règles à moins que plus de détails sur les concessions faites aux législateurs ultraconservateurs au cours d’une semaine de négociations torrides ne soient dévoilés.

McCarthy est monté à la présidence tard vendredi après avoir obtenu le soutien des membres récalcitrants du caucus de la liberté d’extrême droite qui avaient tiré parti de leur pouvoir en raison de la faible marge de contrôle que les républicains détiennent à la Chambre.

Mais tous les détails de ces négociations n’ont pas été rendus publics, ce qui laisse supposer que McCarthy a garanti les positions du groupe dans les comités clés et les a poussés plus loin au pouvoir.

S’adressant à CBS News dimanche, la députée Nancy Mace, une républicaine plus modérée de Caroline du Sud, a déclaré qu’alors qu’elle soutenait le paquet lui-même, elle n’avait pas décidé de voter pour lui lundi.

“Ma question est vraiment aujourd’hui : quelles offres secrètes ont-ils essayé de conclure, et les ont-ils obtenues ?” Mace a déclaré, en référence aux législateurs récalcitrants.

Elle a ajouté : « Nous ne savons pas ce qu’ils ont, nous ne l’avons pas vu. Nous n’avons aucune idée de ce que… les poignées de main du gentleman ont été faites. Et ça me donne un peu de brûlures d’estomac parce que ce n’est pas ce sur quoi nous avons couru.

Le paquet lui-même a été publié sur vendredi soir, et comprend une mesure permettant à un seul membre de forcer une «motion pour quitter» la présidence, affaiblissant déjà la position de McCarthy, et une demande clé des conservateurs récalcitrants. Il comprend également le rétablissement d’une disposition permettant aux législateurs de proposer des amendements aux projets de loi de crédits, ajoute une fenêtre de 72 heures pour que les membres lisent les projets de loi avant de voter et un engagement à voter sur la législation sur les limites de mandat des membres du Congrès.

Mais briefings anonymes ont indiqué que les républicains récalcitrants ont également tenté de négocier plus de poids sur les comités clés, y compris l’approbation d’un tiers des postes au sein du puissant comité des règles, qui est responsable de la proposition de loi qui parvient au parquet de la Chambre.

Dimanche, le membre du Congrès républicain Tony Gonzales du Texas a déclaré à CBS qu’il voterait contre les règles, citant des désaccords avec d’éventuelles réductions des dépenses du département de la Défense, qu’il a décrites comme une “idée horrible”.

Gonzales a déclaré qu’il n’exhortait pas les autres membres à voter également contre les règles, mais a averti que le tumulte de la semaine dernière au sein du parti n’était “que le début”.

“Les républicains sont très différents des démocrates”, a déclaré Gonzales. « Nous n’allons pas simplement nous aligner et sauter de la falaise. Nous représentons tous nos districts et nous allons nous battre pour cela.

L’une des figures centrales des négociations entre les ultra-conservateurs et McCarthy était le membre du Congrès du Texas, Chip Roy, qui a reconnu dimanche que les négociations incluaient l’ajout de plus de membres du caucus de la liberté aux comités influents, mais n’a pas fourni plus de détails.

S’adressant à CNN, Roy a déclaré: «Il ne s’agit pas de petits désirs personnels. Je ne veux pas faire partie du comité des règles. Je ne veux pas quitter ma famille le dimanche soir et manquer mes enfants, pour venir ici (Washington DC). Mais je pourrais le faire si c’est ce que mes collègues décident.

Les divisions mettent en évidence les dilemmes posés par une si faible majorité républicaine à la Chambre. Mais s’exprimant dimanche, Jim Jordan, membre du caucus de la liberté et nouveau président attendu du comité judiciaire de la Chambre, a prédit que le paquet de règles serait adopté lundi et a défendu le chaos de la semaine dernière.

“Parfois, la démocratie est désordonnée, mais je dirais que c’est ainsi que les fondateurs l’ont voulu”, a déclaré Jordan à Fox News. “Ils voulaient un vrai débat, une vraie contribution de tout le monde, puis vous obtenez une décision, qu’il s’agisse d’un vote ou de 15 votes, Kevin McCarthy est toujours le président de la Chambre.”

Le comité judiciaire de la Chambre, sous la direction de Jordan, est attendu de lancer une enquête très chargée sur le département américain de la justice sur de prétendues allégations de parti pris politique, en partie en relation avec son enquête en cours sur l’insurrection du 6 janvier.

Mais un certain nombre de législateurs républicains ont été impliqués dans l’enquête eux-mêmes, laissant des questions ouvertes sur les conflits d’intérêts.

Dimanche, le président du caucus de la liberté de la Chambre, Scott Perry, l’un de ceux qui font l’objet d’une enquête, a fait valoir qu’il pouvait toujours siéger à un comité chargé de surveiller les enquêteurs fédéraux.

“Est-ce que tout le monde au Congrès qui n’est pas d’accord avec quelqu’un devrait être interdit d’exercer les pouvoirs de surveillance et d’enquête dont dispose le Congrès?” Perry a déclaré à ABC News, ajoutant: “Je suis accusé de toutes sortes de choses chaque jour, tout comme chaque membre qui sert aux yeux du public.”