Après une saison 2022 historique, York a hâte de s’y remettre – Shaw Local

AURORA – Cole Ostendorf a déclaré que cela ressemblait à la plus longue intersaison qu’il ait jamais connue.

C’est à quel point ils sont impatients de jouer au football à York.

Ostendorf et les Dukes sortent de ce qui pourrait être la plus grande saison de l’histoire du programme. Ils sont allés 9-0 pour la première fois en 102 ans d’histoire du football de York et ont atteint les demi-finales de classe 8A. Donc, oui, Ostendorf a très envie d’un rappel.

« J’avais hâte de revenir ici, de passer à 7 contre 7″, a déclaré Ostendorf, le secondeur senior All-State de York. « Je veux juste que la saison commence. Je suis prêt à partir. »

Il reste encore deux mois avant le premier football vendredi, mais les Dukes regardent dans les délais. Ils ont remporté le West Aurora 7 contre 7 le 23 juin et ont participé à un entraînement conjoint avec Willowbrook le 27 juin.

Alors que les Dukes soulèvent des poids tôt le matin depuis décembre, l’entraîneur Mike Fitzgerald a déclaré qu’il était bon de revenir sur le terrain pour des activités spécifiques au football. Ils ne s’attardent pas trop sur le succès de l’année dernière ou sur les attentes pour cette saison.

« Nous nous concentrons uniquement sur la journée », a déclaré Fitzgerald. « Il faut s’améliorer chaque jour. C’est tout ce que vous pouvez vraiment contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui s’est passé dans le passé, vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe demain. Nous pouvons contrôler si nous faisons du bon travail chaque jour et faire les bons choix en dehors du terrain. C’est ainsi que nous avons toujours procédé. Soyez cohérent avec votre comportement et, espérons-le, le résultat prendra soin de lui-même.

Cela ne fait pas de mal d’avoir le meneur en défense au milieu.

Ostendorf, le joueur défensif de l’année de la West Suburban Silver Conference, revient pour diriger la défense après avoir enregistré 90 plaqués avec 11,5 sacs en tant que junior.

« Chaque fois que vous récupérez le joueur défensif de l’année d’une conférence qui comptait trois équipes en quart de finale, c’est une bonne chose », a déclaré Fitzgerald. « Il est en plein milieu de la défense, il sera à nouveau partout sur le terrain, ce n’est pas un non-sens, un sacré joueur de football. Il fait jeu après jeu après jeu. Il n’est pas bavard. Il fait tout par l’action et l’exemple.

Cole Ostendorf (au centre) de York joue la défense lors d'un tournoi de football 7 contre 7 à la West Aurora High School le vendredi 23 juin 2023.

Ostendorf a déclaré qu’il avait passé l’intersaison à travailler sur son jeu complet à travers la salle de musculation et l’entraînement de vitesse et à mettre ses nouveaux coéquipiers au courant. Le joueur de ligne défensif junior Joseph Reiff, qui détient des offres de Notre Dame, Iowa, Northwestern et Purdue, est un autre nom à surveiller dans la défense de York.

« Certains des enfants qui n’ont pas vu le terrain l’année dernière essaient de les préparer », a déclaré Ostendorf. « C’est un jeu d’équipe. »

York aura de grosses chaussures à remplir de l’autre côté du terrain avec le quart-arrière Matt Vezza – le joueur de football de l’année 2022 Suburban Life – diplômé et maintenant au New Hampshire. Senior Sean Winton a deux juniors qui le poussent pour le poste de quart-arrière.

«Ils ont tous un excellent QI de football, sont coachables. Je me sens bien avec chacun d’eux. Ce sera une bonne compétition », a déclaré Fitzgerald. « Matt était un joueur spécial, un grand leader. Les gars doivent intervenir à sa place. Il a fait tellement de choses avec ses jambes et son bras, mais Jake Melion est un sacré porteur de ballon. Nous avions tellement de talent l’année dernière et il était l’un d’entre eux. C’est un excellent arrière qui aidera énormément notre quart-arrière. Sachant que notre porteur de ballon est talentueux, cela enlève un peu de pression.

Celui qui est quart-arrière regardera en direction du receveur principal Luke Mailander, qui s’est aligné à l’extérieur principalement l’année dernière mais s’attend à se déplacer.

« J’ai travaillé dur pour perfectionner mon art en sachant que je devrai jouer un rôle encore plus important. Je dois intensifier et être une meilleure version de moi-même », a déclaré Mailander. «Je vais beaucoup plus bouger, essayer de travailler dans un créneau. Il va y avoir des matchs où l’extérieur pourrait être retiré et nous devrons déplacer les gars.

Mailander a couru sur les relais médaillés 4×100 et 4×200 de York en piste et apporte cette vitesse sur le terrain de football.

« Il a fait une belle saison pour nous l’an dernier. Juste un athlète dynamique qui aime la piste », a déclaré Fitzgerald. «Il a une grande vitesse, parcourt de superbes routes, a de bonnes mains. Les équipes chercheront à le couvrir, nous devrons donc le déplacer.

Il n’y a pas de cachette pour les Dukes après le succès qu’ils ont remporté sous Fitzgerald, notamment la saison dernière. Un calendrier renforcé offre un défi immédiat avec des matchs hors conférence les deux premières semaines contre Glenbrook South et le champion en titre de la classe 5A Nazareth.

« Nous savons que nous avons une cible sur le dos », a déclaré Ostendorf. « L’objectif est d’aller entraînement par entraînement, match par match, de s’améliorer en cours de route, comme nous l’avons fait l’an dernier. On garde la tête dedans. »