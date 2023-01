Après une rivière de révélations, les mémoires du prince Harry débarquent au Royaume-Uni

La publication des mémoires du prince Harry, “Spare”, avait été une affaire très attendue en Grande-Bretagne, avec des passages divulgués racontant des combats entre Harry et son frère, le prince William, et Harry affirmant avoir tué 25 combattants talibans, faisant la une des journaux à travers le pays. dans les derniers jours.

Mais alors que les librairies ont placé “Spare” dans les vitrines et ont ouvert leurs portes mardi, la réaction du public britannique est apparue en sourdine, sous un ciel gris et pluvieux. Les files d’attente tôt le matin grouillaient de journalistes, mais les acheteurs de livres réguliers étaient plus lents à franchir les portes.

Cela semblait en contradiction avec l’intérêt que certains libraires ont dit que le mémoire avait suscité et avec l’intérêt qu’il avait suscité en ligne. Waterstones, la plus grande chaîne de librairies de Grande-Bretagne, a déclaré qu’elle avait enregistré certaines des plus grosses précommandes en une décennie et qu’un nombre “sans précédent” de personnes avaient commandé les mémoires mardi.

“Nous nous attendons à ‘Spare’ être l’un des meilleurs vendeurs de cette année », a déclaré mardi John Cotterill, responsable de la catégorie non-fiction pour la marque, dans un communiqué, ajoutant « un intérêt bienvenu pour un mois généralement plus calme ».