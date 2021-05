Après une rivalité avec Salman Khan et Mika Singh, KRK rend son profil Twitter privé | Nouvelles des gens

New Delhi : Après sa récente querelle avec la superstar de Bollywood Salman Khan et le chanteur Mika Singh, le critique autoproclamé Kamaal Rashid Khan alias KRK a maintenant rendu son compte Twitter privé.

KRK a verrouillé son compte et à partir de maintenant, seuls ses abonnés peuvent voir et réagir à ses mises à jour.

Pour les non avertis, récemment, Salman Khan avait giflé un avis de diffamation sur la célébrité controversée KRK. La plainte a été déposée contre lui devant un tribunal de Mumbai.

KRK a réagi à ce sujet et a déclaré que Salman était contrarié parce qu’il avait revu son film « Radhe: Your Most Wanted Bhai » qui venait de sortir et que cela ne l’empêcherait cependant pas de revoir ses prochains films.

Plus tard, l’avocat de Salman a publié une déclaration indiquant que la véritable raison pour laquelle il avait intenté une action en diffamation n’était pas sa critique de film Radhe, mais le fait que KRK avait tenté de diffamer la superstar en le qualifiant de « corrompu » et sa marque « Being Human » de fraude.

Au milieu de la lutte en cours entre KRK et Salman, le chanteur Mika Singh a soutenu l’acteur et a déclaré qu’il ferait un nouveau single intitulé « KRK Kutta », affirmant que la chanson serait une réponse appropriée à KRK pour ses singeries contre « Radhe ». Star.

KRK a publiquement menacé de ruiner la carrière de Salman Khan et a déclaré : « Isko Sadak Par Le Aaoonga ».

Mika a de nouveau rejoint la ligue et a fait une autre fouille à Kamaal et l’a appelé sa « bêta ». Il lui a demandé de le débloquer sur Twitter, déclarant qu’il n’était pas Karan Johar ou Anurag Kashyap. Il a également continué à appeler KRK un « gadha ».

Mika a ajouté que Salman aurait dû porter plainte contre lui il y a longtemps. KRK dit intentionnellement des choses désagréables pour attirer l’attention afin qu’il continue de faire de la publicité.