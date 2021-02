Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, cherchant à dissiper les craintes qu’une enquête sur les allégations de harcèlement sexuel contre lui serait politiquement influencée, a appelé les responsables de l’État à choisir un avocat pour traiter l’affaire.

Le bureau du gouverneur souhaite que l’examen des allégations de deux anciens employés soit « Au-delà de tout reproche, » Beth Garvey, avocate spéciale et conseillère principale de Cuomo, a déclaré dimanche dans un communiqué. Elle a ajouté que le bureau du gouverneur avait choisi l’ancienne juge fédérale Barbara Jones pour superviser l’enquête, la citant « stellaire » ses qualifications et son intégrité, «Mais nous voulons éviter même la perception d’un manque d’indépendance ou d’une inférence de la politique.»

Le bureau de Cuomo a donc demandé au procureur général de New York et à son juge en chef de la cour d’appel de choisir conjointement un avocat indépendant pour «Procéder à un examen approfondi de la question et publier un rapport public», Dit Garvey. L’avocat, qui sera un avocat en pratique privée sans affiliation politique, aura un contrôle total sur l’enquête et le rapport, a-t-elle déclaré.

Garvey a réitéré que tous les employés de l’État coopéreraient pleinement avec l’examen, comme l’a déclaré Cuomo dans un communiqué samedi, après qu’une deuxième femme se soit manifestée pour affirmer qu’elle avait été harcelée sexuellement par le gouverneur. Dans sa déclaration initiale, Cuomo a nié avoir fait des avances envers sa dernière accusatrice, Charlotte Bennett, 25 ans, et a appelé à une « Examen externe » de ses allégations.

NOUVEAU: déclaration de@NYGovCuomosur la dernière allégation de harcèlement sexuel de l’ancienne aide Charlotte Bennett. Rapporté pour la première fois par@jessemckinley pic.twitter.com/zg9clWT1vD – Zack Fink (@ZackFinkNews) 27 février 2021

Mais l’appel du gouverneur pour une enquête a été accueilli avec scepticisme, car les observateurs ont suggéré que l’enquêteur nommé par Cuomo ne serait pas impartial. La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York) a déclaré plus tôt dimanche que «Il doit y avoir une enquête indépendante» par le bureau du procureur général.

Les comptes rendus détaillés de Lindsey Boylan et Charlotte Bennett sur le harcèlement sexuel par le gouverneur Cuomo sont extrêmement graves et douloureux à lire. Il doit y avoir une enquête indépendante – non pas menée par une personne choisie par le gouverneur, mais par le bureau du procureur général. – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 28 février 2021

Génial! Qui désignera-t-il pour être le "enquêteur indépendant" aka, cela n’ira nulle part comme d’habitude, malheureusement. – Larryy (@ Laarrryyyy15) 27 février 2021

Ainsi, les employés du NYS examineront et enquêteront sur les allégations sexuelles contre leur patron du NYS …. pas de problèmes de conflits d’intérêts ici – BEYNCEcallmeDVA (@BEYNCEcallmeDVA) 28 février 2021

«Les comptes rendus détaillés de Lindsey Boylan et Charlotte Bennett sur le harcèlement sexuel commis par le Gouverneur Cuomo sont extrêmement graves et douloureux à lire,» Dit Ocasio-Cortez.

