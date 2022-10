Après une raclée 0-7 par l’Australie en CWG, l’Inde s’entraîne pour éviter les premiers buts en Coupe du monde : Nilakanta

Le milieu de terrain de l’équipe indienne de hockey Nilakanta Sharma a déclaré que l’objectif de l’équipe après la raclée 0-7 aux mains de l’Australie lors de la finale des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 était d’éviter de concéder des buts précoces dans les tournois à venir tels que la FIH Pro League et la Coupe du monde 2023 en Odisha.

La récente sortie de l’équipe masculine indienne aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022 s’est terminée avec l’argent remporté par l’Inde. Cependant, la grande marge de la défaite lors de l’affrontement au sommet a rendu l’équipe plus déterminée à travailler dur avant la Coupe du monde à Bhubaneswar et Rourkela, où les hôtes sont les favoris pour assurer un podium.

Nilakanta a déclaré que l’équipe tient à tirer le meilleur parti de l’expérience du CWG et à en sortir plus forte.

“Nous parcourons les bandes vidéo de nos matchs en CWG depuis le début du camp et nous travaillons pour nous assurer de ne pas concéder de buts en début de match. Si nous commençons fort, nous pouvons continuer à tirer parti de nos performances tout au long du match.

“Nous devons affronter plusieurs équipes fortes lors de la phase de groupes de la Coupe du monde et nous ne voulons pas finir par avoir l’impression que nous n’avons pas fait de notre mieux à la fin, donc un bon départ est crucial pour une bonne performance sur chez nous », a-t-il déclaré.

L’Inde est dans la poule D avec l’Angleterre, l’Espagne et le Pays de Galles et débute sa campagne à Rourkela contre l’Espagne le 13 janvier.

“Notre objectif à la Coupe du monde est d’obtenir une médaille, quoi qu’il arrive. Nous espérons nous qualifier confortablement pour les huitièmes de finale même si nous affrontons des équipes fortes en phase de groupes, puis nous concentrer sur l’obtention de résultats contre toute équipe qui se dresse sur notre chemin. Nous avons l’avantage d’avoir joué la plupart de ces équipes lors des matches de la FIH Pro League et nous voulons apporter cette expérience sur le terrain à Odisha », a-t-il déclaré.

Nilakanta pense qu’il y a une grande différence entre jouer les matchs de la Pro League et la Coupe du monde.

“Une fois que nous arrivons aux quarts de finale, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser, et si nous perdons, mais les gens d’Odisha ont été très favorables la dernière fois et je compte sur ce soutien pour nous soulager de toute pression lors de la prochaine Coupe du monde. Toute l’équipe pense que nous devons garder à l’esprit la défaite 2-1 contre les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2018 et bien performer, comme nous l’avons fait aux Jeux olympiques et aux Jeux du Commonwealth. Nous ne voulons pas participer à la Coupe du monde, nous voulons gagner une médaille et nous nous concentrons là-dessus.

S’il fait partie de l’équipe de la Coupe du monde, Nilakanta deviendra le premier de Manipur à disputer des Coupes du monde consécutives à domicile.

“L’équipe officielle n’a pas encore été annoncée mais oui, j’espère jouer dans la Coupe du Monde. Je suis fier de pouvoir représenter Manipur deux fois lors de cet événement et de donner mon 100% pour aider l’équipe à gagner et ne pas être déçu à la fin », a-t-il ajouté.

