Après une querelle avec Salman Khan, KRK fait demi-tour sur Govinda, dit « je ne parlais pas de toi » | Buzz News

New Delhi : Kamaal Rashid Khan, mieux connu sous le nom de KRK est sujet à controverses. Après que Salman Khan l’ait poursuivi en justice pour diffamation, le premier a été attaqué par tweet.

Après le brouhaha en cours, KRK s’est rendu sur Twitter et a publié un tweet remerciant prétendument Govinda pour son amour et son soutien. Cependant, bientôt l’acteur Govinda a réagi disant qu’il n’est pas en contact avec KRK depuis des années et que la personne mentionnée dans le tweet de ce dernier pourrait être quelqu’un d’autre du même nom, car il n’y est pas tagué.

Maintenant, c’est exactement ce qu’il s’est avéré être. KRK a récemment précisé que le tweet n’était pas destiné à l’acteur Govinda mais à l’un de ses amis dont le vrai nom est Govinda. Il a écrit : Veuillez noter M. Govind Arun Ahuja @govindaahuja21, je ne vous ai pas tagué parce que je ne parlais pas de vous. Je parlais de mon ami, de son vrai nom Govinda. Donc je ne peux pas aider si les gens des médias font des nouvelles de vous.

Veuillez noter que M. Govind Arun Ahuja @govindaahuja21, je ne t’ai pas tagué parce que je ne parlais pas de toi. Je parlais de mon ami, de son vrai nom Govinda. Donc je ne peux pas aider si les gens des médias font des nouvelles de vous. – KRK (@kamaalrkhan) 3 juin 2021

Pour l’inconnu, acteur de Bollywood Salman Khan a giflé un avis de diffamation contre la célébrité controversée KRK. La plainte a été déposée auprès d’un tribunal de Mumbai contre KRK, mais pas pour son dernier film « Radhe: Your Most Wanted Bhai », comme le prétend KRK sur Twitter.

Une déclaration officielle de l’équipe juridique de Salman Khan indique que parce que Kamaal R Khan a tenté de diffamer l’acteur en le qualifiant de « corrompu » et que sa marque « Being Human » est une fraude, Salman Khan a décidé de prendre une action en justice contre la célébrité controversée. .

Auparavant, KRK avait partagé une photo de la notice légale ainsi qu’une série de tweets, justifiant son travail de critique de films.

KRK a même demandé au père de Salman et écrivain chevronné, Salim Khan, de demander à son fils de ne pas poursuivre l’affaire.

Ce n’est pas la première fois que KRK courtise la controverse. À plusieurs reprises, il a fait la une des journaux pour avoir interpellé diverses célébrités.