Après une première fanfare, Foxconn fait un grand perdant pour le Wisconsin – Shaw Local

Le titre initial ne représente presque jamais l’histoire complète.

Faites un voyage sur la machine à voyager dans le temps d’Eye On Illinois jusqu’au début de 2017, lorsqu’un fabricant d’électronique taïwanais nommé Foxconn s’est engagé à construire un complexe industriel de 10 milliards de dollars dans le sud-est du Wisconsin, qui créerait 13 000 emplois. Une cérémonie d’inauguration des travaux a bénéficié de la participation de la Maison Blanche et a donné des munitions rhétoriques aux critiques les plus virulents de l’Illinois, qui ont déclaré que le gouverneur de l’époque. Bruce Rauner faisait de son mieux pour changer un climat anti-business mais s’est heurté tête baissée aux législateurs démocrates.

Scott T. Holland

Les gens familiers avec le tronçon de 90 milles séparant le parc des Milwaukee Brewers et Wrigley Field comprennent la vaste zone grise englobant les deux zones métropolitaines, et bon nombre des nouveaux employés de Foxconn seraient sûrement des résidents de l’Illinois, mais les services fiscaux de l’État ont des lignes épurées. et aucune question sur ce qu’est et n’est pas le Wisconsin.

Mais les séances de photos avec des pelles plaquées or ne sont qu’une partie de l’histoire complète. En quatre ans, l’investissement initial prévu était tombé à 672 millions de dollars et le nombre de nouveaux emplois était tombé en dessous de 1 500. Ceci après que les gouvernements locaux ont dépensé plus de 100 millions de dollars en procédures de domaine éminent et en coûts de déménagement pour plus de 100 propriétés, avec des millions de plus dépensés dans les routes et les services publics. Les travaux de construction qui ont eu lieu presque immédiatement ont soulevé des inquiétudes quant aux dommages potentiellement irréversibles au bassin versant – une pénalité pour l’Illinois en l’absence de bénéfices tangibles.

Le Wisconsin avait initialement proposé 3 milliards de dollars d’incitations. Alors que Foxconn manquait presque comiquement d’emplois et d’objectifs d’investissement, un nouveau gouverneur a renégocié le contrat à seulement 80 millions de dollars de subventions. Le mois dernier La radio publique du Wisconsin a rapporté Foxconn vend des bâtiments à Green Bay et Eau Claire – un portefeuille immobilier de 12 millions de dollars – autrefois destinés à être des « centres d’innovation » pouvant accueillir chacun jusqu’à 200 emplois.

Alors que les dirigeants de la communauté de Green Bay semblent heureux d’avoir une autre chance d’utiliser une grande partie de l’important bâtiment Watermark du centre-ville et qu’Eau Claire peut officiellement commercialiser 15 000 pieds carrés d’espace vacant, les transitions représentent toujours une promesse non tenue.

De nombreux politiciens de l’Illinois ont tenté d’acquérir Foxconn, ce qui signifie qu’ils n’ont aucun mérite pour avoir évité cette balle, et peu de détracteurs contemporains ont eu un échec de cette ampleur sur leur carte de bingo. Mais la débâcle n’en constitue pas moins un avertissement. Lorsque des entreprises privées recherchent de l’argent public, qu’il s’agisse d’une délocalisation d’entreprise ailleurs en Amérique, d’une entité étrangère cherchant à faire sensation en Amérique du Nord ou même de votre franchise sportive professionnelle préférée, le scepticisme est plus que justifié.

Quels que soient les hommes politiques qui souriront lors de la prochaine cérémonie célébrant une « victoire » majeure en matière de développement économique, n’oubliez pas que l’enthousiasme initial s’estompe toujours, surtout lorsque les emplois promis ne se concrétisent pas et que les gouvernements locaux se retrouvent avec des trous budgétaires béants.

• Scott T. Holland écrit sur les questions liées au gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au [email protected].