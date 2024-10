Après une pré-saison tiède, Jeff Skinner se retrouve en troisième ligne

Contenu de l’article

Il semble que Knoblauch ait apporté un changement aux lignes à l’entraînement : • Échange entre Janmark et Skinner RNH – McDavid – Hyman

Janmark – Draisaitl – Arvidsson

Skinner – Henrique – Marron

Podkolzin – Ryan – Perry#Oileurs -Tony Brar 🚀 (@TonyBrarOTV) 7 octobre 2024

Ailier gauche Jeff Skinnervétéran de 14 ans avec 357 buts en 1006 matchs, avait été écrit à la plume par la plupart des experts sur une ligne avec Léon Draisaitl et collègue signataire d’agent libre Victor Arvidsson. C’était avant que Skinner, 32 ans, ne connaisse une pré-saison lente avec l’équipe. Il a produit 0 point en 4 matchs tout en se faisant brûler pour 5 buts contre en seulement 44 minutes de jeu 5v5.

Depuis l’entraînement d’aujourd’hui, Skinner se retrouve en dehors du top 6, après avoir été remplacé par un vétéran. Mattias Janmark sur le flanc gauche de Draisaitl, se retrouvant sur la ligne de contrôle avec Adam Henrique et Connor Brun.

Difficile d’imaginer que cette décision ait une quelconque permanence – Skinner n’est pas plus un « contrôleur » que Janmark ne peut être considéré comme un buteur. Considérez que Skinner a dix saisons de 20 buts à son actif, dont six de plus de 30. Le sommet en carrière de Janmark est de 19, et cela s’est produit en 2017-2018. Il en a marqué 11 ou moins au cours de chacune des 6 saisons depuis, dont seulement 4 en 2023-24.

Ce que Janmark peut faire, cependant, c’est jouer un hockey défensif solide. C’est peut-être ce qui préoccupe Kris Knoblauch après qu’une erreur de couverture brutale de Skinner et Draisaitl ait conduit Carson Soucy à ne pas être marqué dans l’enclave pour marquer un but ridiculement facile lors du match le plus récent. Cela s’est avéré être le but gagnant lors de la victoire 4-1 de Vancouver contre Edmonton lors de la finale préparatoire.