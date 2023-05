Après une poursuite en voiture, la longue querelle du prince Harry avec les médias arrive aux États-Unis

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Pour comprendre à quel point le prince Harry et sa femme Meghan, la duchesse de Sussex, ont pu être secoués lorsqu’ils ont été poursuivis plus tôt cette semaine à New York par des photographes, il est important de rappeler que Harry pense que les paparazzi ont causé l’accident de voiture qui a tué sa mère. , la princesse Diana, quand il avait 12 ans.

Tout découle de cet événement – ​​et de la peur déclarée de Harry que « l’histoire se répète » pour lui-même, sa femme et ses enfants.

Mardi soir, après une cérémonie de remise de prix dans une salle de bal de New York, une porte-parole du couple a déclaré qu’ils étaient poursuivis par des « paparazzi très agressifs » pourchassant un véhicule transportant Harry, Meghan et la mère de Meghan, Doria Ragland.

La porte-parole a déclaré que la poursuite de deux heures était presque « catastrophique ». Un porte-parole du NYPD a déclaré que la présence de nombreux photographes rendait le transport du couple « difficile », ajoutant qu’ils étaient arrivés à destination en toute sécurité, sans aucune collision ni blessure.

Ken Wharfe, un ancien garde du corps de la princesse Diana, et ses deux jeunes fils de l’époque, ont déclaré que la scène à New York semblait « mal organisée, mal planifiée ».

« Il semblait y avoir du chaos quand ils quittaient l’hôtel », a-t-il déclaré au Washington Post. « Il n’y avait pas de délimitation de barrières, la presse était libre de se déplacer où elle voulait… le voyage a mal commencé. Tout ce que veulent les paparazzis, c’est une photo, ils ne sont pas là pour tuer des gens.

Il a dit que s’il avait été là, il aurait conseillé à Harry et Meghan de poser pour une photo avant leur départ – « les membres de la famille royale pourraient se plaindre, ils l’ont toujours fait, mais ensuite les paparazzi ont la photo. »

Mais après une vie marquée par des contacts constants avec les paparazzis, sans parler du sort de sa mère, pour Harry les intentions de la presse restent hautement suspectes. Il mène actuellement trois batailles juridiques distinctes devant les tribunaux britanniques contre les éditeurs de trois des plus grands tabloïds de Grande-Bretagne – le Daily Mail, le Mirror et le Sun – au sujet de ses affirmations selon lesquelles les publications ont piraté ses téléphones et envahi sa vie privée.

Son procès civil contre la société mère de The Mirror est en cours, ce qui pourrait voir le cinquième en ligne sur le trône à la barre des témoins au début du mois prochain.

Harry a déclaré que sa mission dans la vie est maintenant de changer la culture tabloïd, qui, selon lui, non seulement pollue la vie des consommateurs de médias, mais est responsable de sa propre rupture avec la famille royale.

De même, Meghan blâme les tabloïds pour sa propre séparation avec son père, Thomas Markle, qui se vantait d’avoir accepté de l’argent pour poser pour des photographes et donner des interviews à des diffuseurs.

Meghan a poursuivi dimanche le Mail pour atteinte à la vie privée et violation du droit d’auteur à la suite d’articles publiés en 2019 qui comportaient de longs segments de la lettre manuscrite de cinq pages. Dans la lettre, elle a supplié son père d’arrêter de parler à la presse, disant que « vos actions ont brisé mon cœur en un million de morceaux ». La duchesse de Sussex a obtenu gain de cause.

Harry n’aime pas seulement la presse, il déteste certains de ses membres – une haine née avec la mort de sa mère qui a ensuite gonflé avec ce qu’il considère comme le harcèlement, avec des connotations racistes, de la couverture de sa femme.

Dans ses mémoires, « Spare », Harry se demande à haute voix pourquoi les paparazzi qui ont poursuivi sa mère dans un tunnel parisien en 1997 n’ont pas été arrêtés. « Pourquoi ces paps n’ont-ils pas été plus sévèrement blâmés? » il demande. « Qui les a envoyés ? Et pourquoi n’étaient-ils pas en prison ?

Il a accusé le Daily Mail d’avoir fait une fausse couche à Meghan. Il a déclaré que les tabloïds britanniques avaient illégalement recueilli des informations sur lui et ruiné sa relation avec ses anciennes petites amies.

Et Harry est déterminé à faire quelque chose à ce sujet.

Lorsque la personnalité de la télévision britannique Jeremy Clarkson a écrit un article dans le tabloïd The Sun, disant qu’il « détestait » Meghan au « niveau cellulaire » et fantasmait sur le fait qu’elle était « faite pour défiler nue dans les rues de chaque ville de Grande-Bretagne pendant que la foule chantait ‘Honte!’ et lui jeter des morceaux d’excréments », Harry n’a pas fait ce que les membres de la famille royale ont traditionnellement fait – ce qui n’est rien.

Il a publiquement appelé Clarkson, décrivant la pièce comme « blessante et cruelle ». Le public britannique a largement soutenu le prince. Le Soleil a retiré la colonne, ce qui apparaît sans précédent.

Dans « Spare », Harry écrit sur les dégâts causés « tout cela parce qu’une foule épouvantable de crétins et de crones et de criminels à bas prix et de sadiques cliniquement diagnosticables le long de Fleet Street ressentent le besoin d’obtenir leurs joies et d’augmenter leurs bénéfices et de résoudre leurs problèmes personnels en tourmentant une famille très nombreuse, très ancienne et très dysfonctionnelle.

Dans des interviews, dans ses mémoires et dans la série documentaire autoproduite de six heures du couple pour Netflix, Harry et Meghan reviennent à plusieurs reprises sur leur traitement par les tabloïds, tant en Grande-Bretagne qu’aux États-Unis.

À bien des égards, la rupture de Harry avec sa famille concerne les médias. Harry accuse les équipes de relations publiques travaillant pour son frère le prince William, sa belle-mère la reine Camilla et son père le roi Charles III d’avoir activement proposé des histoires négatives sur lui-même et Meghan en échange d’une meilleure couverture pour eux-mêmes.

Les membres de sa famille n’ont pas répondu à ces allégations.

Le prince a déclaré sur ITV que changer les médias « peut être incroyablement difficile et je ne sais pas combien de temps cela va prendre, mais cela en vaut la peine à 100% parce que je suis content qu’ils parlent de conneries sur moi un seul jour parce que je sais ce n’est pas vrai, mais ce que je trace, c’est quand vous incitez à la haine contre moi-même, contre ma femme et contre mes enfants.

Il espère changer le paysage médiatique avec une série d’affaires judiciaires en cours. Dans son affaire contre l’éditeur du Daily Mirror, où il devrait prendre la parole, Harry allègue que ses messages vocaux ont été piratés et que d’autres informations ont été obtenues illégalement entre 1996 et 2011. Il a remporté une première victoire dans le procès lorsque l’éditeur a admis à recueillir illégalement des informations sur Harry dans un cas. Mais l’éditeur dit qu’il n’a pas piraté son téléphone et que l’affaire ne devrait pas avancer car trop de temps s’est écoulé.

Harry poursuit également le groupe de presse britannique de Rupert Murdoch, News Group Newspapers (NGN), pour des actes illégaux – y compris le piratage de ses messages vocaux – qui, selon lui, ont été commis de 1994 à 2016. Dans des documents judiciaires dans cette affaire, Harry a affirmé qu’il y avait un règlement secret entre la compagnie de Murdoch et le prince William.