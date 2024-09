Après une performance controversée, Roksana Pirouzmand a commencé à sculpter

Ayant grandi dans les années 90 à Yazd, en Iran, Roksana Pirouzmand a été entourée de créativité familiale. Sa mère cousait tous les vêtements de la famille et sa grand-mère, se souvenant des chansons de sa jeunesse, les jouait sur la radio. dafun tambour persan souvent utilisé lors des mariages. Pirouzmand a adopté une propension similaire à fabriquer des objets de ses mains, bien qu’elle soit entrée au lycée avec l’intention d’étudier les sciences, avant de convaincre ses parents de la laisser plutôt fréquenter une école d’art.

Après le lycée, Pirouzmand et plusieurs anciens camarades de classe ont créé un collectif artistique. Vers 2008, ils ont organisé une série d’interventions publiques dispersées sur le campus de l’Université d’art et d’architecture de Yazd. Pour son œuvre, Pirouzmand se tenait dans un étang, des lunettes de protection sur le visage, et tentait de peindre un portrait sous l’eau. L’artiste a terminé son travail en demandant à l’un de ses professeurs, qui était dans le public, ce qu’il pensait de cet art subaquatique. Il n’a pas répondu.

« Après la première nuit, [the university] « Je me suis dit : ‘Désolée, tu ne peux pas revenir ici’ », se souvient Pirouzmand, assise dans son studio spacieux dans un garage de Sherman Oaks, en Californie, où elle s’est installée en 2012 dans le cadre d’un programme pour les réfugiés des minorités religieuses. Elle n’a jamais vécu une expérience aussi risquée et palpitante que cette intervention publique sous-marine. « Ces performances, même si je n’étais pas sûre de ce que je faisais… c’était tellement excitant », dit-elle. Cet enthousiasme est un fil conducteur constant qui anime la pratique de Pirouzmand. Allant de la céramique peinte à la sculpture dans divers métaux, ses œuvres dévoilent des histoires à la fois personnelles et intergénérationnelles, tour à tour ludiques et sobres.

Roksana Pirouzmand : Jusqu’à ce que tout soit dissous2023. Photographie de Josh White. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Pirouzmand, qui est zoroastrienne, a d’abord vécu avec sa tante à Valencia, en Californie, après avoir émigré d’Iran. Là, elle s’est sentie attirée par l’éthique interdisciplinaire de CalArts, à proximité, et a fini par y poursuivre son baccalauréat en beaux-arts, affinant son intérêt pour la performance mais explorant également les textiles et la sculpture. Sentez le velours (2015), une œuvre réalisée par Pirouzmand alors qu’elle était encore étudiante, elle faisait entrer les participants un par un dans l’espace de la galerie, puis enfilait une robe encombrante incrustée de pierres de velours. Chaque fois que quelqu’un portait la robe de 25 kilos, Pirouzmand y cousait une pierre supplémentaire. « Je pensais au travail d’artiste », dit-elle. « En faisant peser le poids sur le public… je répartissais ce travail, en quelque sorte. »

En 2020, Pirouzmand a commencé à peindre sur des plaques d’argile, car la pandémie de Covid-19 l’empêchait d’avoir un public. Les peintures préfiguraient initialement des performances futures, dans les domaines physique et psychologique. Bientôt, une série intitulée « Je priais à la maison pendant que tu mourrais dans la rue » (2022) a vu le jour, qui imagine des personnages allongés sur le sol comme s’ils méditaient, leurs longs cheveux tirés vers le vide. Ces œuvres font également référence aux troubles civils en Iran, tout comme sa performance de 2022, Taper, basculer, se souvenirdans lequel Pirouzmand tirait sur des mèches de cheveux attachées, à travers un mur, à des moulages en terre cuite des doigts de sa grand-mère : les tirages faisaient taper les doigts de manière cacophonique.

C’est à cette époque que la sculpture commence à s’inviter dans l’œuvre de Pirouzmand, mais le corps reste résolument présent. L’une de ses pièces, présentée dans la dernière édition de Made in LA, Jusqu’à ce que tout soit dissous (2023), est un moulage en céramique de cinq personnages sans tête empilés les uns sur les autres dans une attitude de soumission. L’eau qui coulait le long de la pièce a trempé et détérioré les personnages tout au long de la durée de l’exposition, leurs corps se sont fissurés alors que leurs prières semblaient céder la place à la supplication.