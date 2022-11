Après une opération contre le cancer, je pensais que je ne porterais jamais de bikini – mais Liz Hurley m’a rendu mon mojo, dit Victoria Ekanoye de Corrie

APRÈS avoir reçu un diagnostic de cancer du sein et subi une double mastectomie, l’ancienne star de Corrie, Victoria Ekanoye, ne pensait pas qu’elle porterait à nouveau des maillots de bain.

Mais c’était avant une intervention de la reine du bikini Liz Hurley, qui a aidé l’actrice à retrouver son mojo.

Maintenant, alors qu’elle approche du premier anniversaire de sa double mastectomie et de sa chirurgie reconstructive, Victoria se souvient du moment qui a changé sa vie avec Liz, 57 ans, et son fils Damian, 20 ans.

Dans une interview exclusive avec The Sun, la maman d’un enfant de 40 ans a déclaré : « C’était un bikini de la gamme d’Elizabeth. Ils m’ont dit : « Ce bikini te va à ravir », alors je l’ai essayé.

“Ce fut un très grand moment pour moi. Je n’avais pas porté de bikini depuis mon opération et j’avais l’insécurité tourbillonnant dans ma tête, mais ils m’ont fait me sentir vraiment à l’aise.

Et grâce au fils de Liz, Damian, qui prend toutes les photos de bikini de sa mère, Victoria a une collection de photographies qui, elle le sait, renforceront toujours sa confiance.

“Liz est brillante et drôle et refuse de vieillir”

Elle a déclaré: «Damian a dit: ‘Mettez-vous devant cette fenêtre’, puis a commencé à prendre toutes ces photos de moi.

« Il est incroyablement talentueux. Son œil a capturé quelque chose de vraiment spécial et je me suis senti si fier quand j’ai regardé les photos qu’il avait prises.

“Ça a été un tel tournant pour moi psychologiquement.”

Victoria a retrouvé Liz sur le tournage de la prochaine comédie dramatique Christmas In Paradise, qui met également en vedette l’acteur Frasier Kelsey Grammer et le chanteur country Billy Ray Cyrus.

Elle a décroché le travail sur le film quatre mois seulement après une opération exténuante à l’hôpital Wythenshawe de Manchester pour traiter son cancer du sein.





Victoria a été diagnostiquée avec la maladie en octobre de l’année dernière après avoir découvert une grosseur au sein alors qu’elle allaitait son bébé Theo, qui a maintenant 22 mois.

L’actrice, qui a joué Angie Appleton dans le feuilleton ITV pendant un an et demi, a déclaré: “Cela vous fait prendre conscience de votre propre mortalité – et avec un jeune fils, c’était incroyablement difficile à penser.

« J’étais plus au courant du cancer du sein que la plupart parce que j’avais vu ma mère, Candy, et ma tante Tracy en faire l’expérience.

“J’étais déjà mécène de Prevent Breast Cancer, aidant à collecter des fonds et à sensibiliser. Deux des tantes de ma mère et son cousin en sont morts. Puis tout à coup, je l’ai eu.

Victoria n’avait aucune idée de ce que l’avenir lui réservait alors qu’elle se remettait de son opération au domicile de sa mère à Manchester aux côtés de son partenaire Jonny Lomas, qui dirige sa propre entreprise, et de son fils Theo.

Et elle admet qu’elle était hantée par la peur que l’opération ne suffise pas à la sauver.

Victoria a déclaré: “A cette époque l’année dernière, j’étais terrifiée par l’avenir. Je n’aurais jamais pu rêver qu’un an plus tard, je jouerais dans un film de Noël avec Liz Hurley.

VICTORIA EKANOYE

L’ancienne star de Corrie photographiée juste après son opération contre le cancer[/caption] VICTORIA EKANOYE

Victoria a été diagnostiquée avec la maladie en octobre de l’année dernière après avoir découvert une grosseur dans son sein alors qu’elle allaitait son bébé Theo, ci-dessus, qui a maintenant 22 mois.[/caption] Rex

“Nous avions travaillé ensemble pendant trois ans sur le feuilleton américain The Royals avant que j’obtienne mon rôle dans Coronation Street en 2017, donc la retrouver sur le tournage d’un film a été l’expérience la plus merveilleuse. Je me sens si chanceux. Bien sûr, il y a toujours ce petit souci à l’arrière de la tête que le cancer pourrait réapparaître. Le cancer du sein secondaire est incurable, c’est donc la plus grande crainte.

“Mais pour le moment, j’espère vraiment que la bonne nouvelle et la bonne fortune dureront.”

Suite de Father Christmas Is Back, Christmas In Paradise raconte l’histoire de trois sœurs excentriques qui se rendent dans les Caraïbes pour ramener leur père James, interprété par Kelsey Grammer, afin qu’elles puissent célébrer ensemble les fêtes de fin d’année.

Victoria raconte : « Quand j’ai reçu l’appel, j’ai été époustouflée. Elizabeth est une ambassadrice pour la sensibilisation au cancer du sein, donc je me sentais entre de bonnes mains.

“Le film a été mon premier travail après mon opération. Je suis tellement reconnaissant d’avoir été assez bien pour le faire. Le tournage s’est déroulé à Nevis, une belle île des Caraïbes totalement préservée. C’est magique et je l’ai vraiment ressenti pendant que j’étais là-bas. J’étais nerveux avant d’y aller, mais j’ai adoré ça.

Liz est ambassadrice de la campagne contre le cancer du sein d’Estee Lauder depuis 27 ans, s’associant à l’entreprise après avoir perdu sa grand-mère à cause de la maladie.

Récemment, elle a préconisé l’auto-vérification des premiers signes de cancer du sein, jurant qu’elle n’abandonnerait pas « jusqu’à ce que les femmes cessent de mourir ».

Et Victoria dit que la connaissance de la maladie par son amie les a vraiment aidés à créer des liens.

Elle a déclaré: “Elizabeth et Damian m’ont prise sous leur aile. Elle est tellement nourrissante en tant que personne.

« Elle est brillante et très drôle, c’est une femme d’affaires incroyable et elle refuse de vieillir. Dans la vraie vie, elle a l’air incroyable.

« Nous nous voyions le matin sans un brin de maquillage et je me disais, comment est-ce même juste ?

«Elle a aussi un si bon esprit et cela s’est transmis à Damian. Il est très talentueux.

“J’ai dû m’arrêter une minute pour tout comprendre”

Victoria était également ravie de jouer aux côtés de Kelsey et Billy Ray, qui est le père de la reine de la pop Miley Cyrus.

Elle dit qu’il y a eu “tellement de moments de pincement”, notamment en chantant House Of The Rising Sun avec Billy Ray – une chanson qu’elle avait interprétée sur The X Factor: Celebrity en 2019. Elle a déclaré: “Billy Ray avait sa guitare avec lui le tout le temps, et il a commencé à jouer et s’est tourné vers moi et m’a dit : ‘Tu sais ça ?’ J’étais comme, ‘Est-ce que je?’ J’ai commencé à chanter.

“Il y a eu tellement de moments où j’ai dû m’arrêter une minute et tout comprendre.

“Je n’arrêtais pas de penser:” Comment est-ce quelques mois seulement après tout ce qui vient de se passer? “”

Et elle a été choquée de découvrir que ses co-stars américaines étaient des fans de Coronation Street.

Elle a déclaré: «Ils savent tous ce qu’était Corrie. Ils connaissaient les personnages, où il était basé et son histoire.

“Cela m’a juste époustouflé qu’ils connaissaient le spectacle et à quel point c’était un spectacle, et ce que cela signifiait pour le pays et pour le monde, ce qui m’a rendu si fier d’en faire partie.”

Victoria, qui partage son temps entre sa maison dans le sud de la France et Manchester, est désormais très optimiste quant à l’avenir.

Elle a déclaré: «Je vis juste ma vie autant que je peux. Je suis toujours sous le choc de toutes les grandes choses qui se sont produites parce que cela vient d’un endroit si sombre.

« Et il n’y a pas si longtemps. C’est le truc de fou.

“Qui suis-je pour échapper à la statistique d’un cancer sur deux ?

“Mais en même temps, après m’être frayé un chemin à travers cela et en être sorti par l’autre bout, qui suis-je pour ne pas vivre ma vie à sa pleine capacité?”

Noël au paradis sort en salles et à la demande à partir de lundi.

Victoria a retrouvé Liz sur le tournage de la prochaine comédie dramatique Christmas In Paradise, qui met également en vedette l’acteur Frasier Kelsey Grammer, ci-dessus, et le chanteur country Billy Ray Cyrus.[/caption] Fourni

Victoria a l’air incroyable alors qu’elle modélise des articles de la gamme de maillots de bain de Liz Hurley[/caption] Fourni

Victoria a préconisé l’auto-vérification des premiers signes de cancer du sein, jurant qu’elle n’abandonnera pas “jusqu’à ce que les femmes cessent de mourir”[/caption]